Sărbătoare la FC U Craiova! Un titular s-a căsătorit după thriller-ul cu U Cluj

Deși fără rezultate pe măsura așteptărilor suporterilor din Bănie în primele trei etape din SuperLiga, familia celor de la FC U Craiova 1948 este în sărbătoare. Dragoș Albu a semnat contractul vieții cu Andra, iar colegii de la gruparea finanțată de Adrian Mititelu i-au fost alături la eveniment.

Sărbătoare la FC U Craiova! Dragoș Albu s-a căsătorit după thriller-ul cu U Cluj de pe „Ion Oblemenco”

are trei înfrângeri consecutive în SuperLiga, însă Nicolae Dică și elevii săi își doresc să „spargă gheața” cu FC Botoșani. Gruparea din Bănie a pierdut șansa de a câștiga primele puncte din sezonul 2023-2024 cu U Cluj, scor 3-4, după ce oltenii au condus pe tabela de marcaj de două ori.

După înfrângerea dramatică cu Universitatea Cluj din SuperLiga, Dragoș Albu și-a învitat colegii de la FC U Craiova 1948 la cununia civilă. Dragoș și Andra Albu au spus „Da!” în fața ofițerului stării civile, iar oltenii s-au distrat așa cum se cuvine la evenimentul mijlocașului.

Printre invitați s-au numărat Vlad , Robert Săceanu, Vlad Achim, Aurelian Chiți, Mario Ilie, Dan Vasilică, Gabriel , Compagnucci, Vlad Blănuță, Lorenză Paramatti. De la evenimentul jucătorului de la FC U Craiova nu putea să lipsească nici Nicolae Dică.

Noul antrenor al celor de la FC U Craiova 1948 nu a refuzat invitația lui Dragoș Albu și s-a alăturat evenimentului din Bănie. Nicolae Dică a stat lângă Dan Vasilică și Robert Săceanu la cununia civilă a mijlocașului formației lui Adrian Mititelu.

Nicolae Dică după FC U Craiova 1948 – U Cluj 3-4: „Trebuie să ne trezim rapid”

a tras un semnal de alarmă după ultima înfrângere a celor de la FC U Craiova 1948, iar tehnicianul „alb-albaștrilor” își dorește mai multă atitudine. Acesta nu își mai dorește pași greșiți în campionat din partea elevilor săi.

„Prima repriză a fost una în care am dominat. Îmi doresc ca jucătorii să aibă mai multe realizări. La primul lor șut pe poartă am primit gol. În repriza a doua am intrat bine în joc. La 3-2 am transmis să fim agresivi, compacți.

Din păcate, am pierdut jocul. Am avut o atitudine OK, dar vreau mai mult. Vreau mai multă reacție, după pierderea mingii. Ofensiv, marcăm. Trebuie să acționăm ca o echipă. Nu am reușit să luăm nici măcar un punct. Primim goluri foarte ușor.

Trebuie să ne gândim ce avem de făcut pe viitor. Chipciu și Nistor au fost jucătorii importanți pentru ei. Chițu a marcat două goluri, nu e rolul lui acolo, dar a reușit să marcheze. Foarte puțin (n.r. 0 puncte în clasament). Trebuie să ne trezim rapid. Importamt e să analizăm ce am făcut greșit, ce am făcut bine”. a spus Nicolae Dică.