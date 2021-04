„Satana” face case lângă… Catedrala Mântuirii Neamului! Proiectul în care Victor Pițurcă a investit o sumă imensă. Foto exclusiv

Victor Pițurcă este unul dintre oamenii din fotbalul românesc care a investit cel mai mult în terenuri și imobiliare. FANATIK vă prezintă cel mai nou proiect al său, „Catedral Residence”, din apropierea celei mai mari biserici din sud-estul Europei.

Victor Pițurcă a ieșit din prim-planul fotbalului românesc, dar a ținut capul de afiș al presei după ce a avut mai multe ieșiri în decor într-o emisiune la Telekomsport. În pauza publicitară, fostul antrenor al Craiovei a făcut mai multe declarații jignitoare la adresa patronului Mihai Rotaru, dar și a foștilor săi elevi.

În plus, el l-a atacat și pe italianul Devis Mangia, pe care l-a acuzat, incredibil, că este gay, susținând că acesta a fost și motivul pentru care Universitatea Craiova l-a dat afară.

Dacă pe plan fotbalistic Victor Pițurcă stă de mai multe luni pe „bară”, în afaceri a dat lovitura cu „Catedral Residence”, un complex rezidențial de lux situat în apropierea Catedralei Mântuirii Neamului, care va fi gata în curând, peste 80% dintre apartamente fiind deja vândute.

„Piți” a pariat „all in”, ca la poker, pe imobiliare în pandemie, iar acum culege roadele. Deși nu i-a plăcut niciodată să vorbească despre averea sa, Pițurcă și-a investit o mare parte din banii câștigați din fotbal în terenuri, deoarece nu e un adept al banilor lichizi.

Dumitru Dragomir, care le știe pe toate, că altfel n-ar mai fi „Oracolul de la Bălcești”, spunea de curând că „Satana” ar avea peste 100 de hectare în diferite zone de pe lângă București și Craiova, în valoare de aproximativ 170-180 de milioane de euro.

FANATIK a fost să vadă „pe viu” noul tun imobiliar dat de Victor Pițurcă în plină pandemie. „Catedral Residence” este un complex rezidențial de lux, ultramodern, cu parcare subterană și nu mai puțin de 130 de apartamente, cu prețuri care ajung și la 279.000 de euro.

Complexul de lux se află pe Strada Gheorghieni, la numărul 34, în vecinătatea Catedralei, care veghează parcă din depărtare asupra cartierului din această zonă centrală a Capitalei: Marriott – Calea 13 Septembrie – Palatul Parlamentului.

FANATIK a stat de vorbă cu câțiva muncitori care lucrau de zor la ultimele finisaje, mai ales că unul dintre cele patru tronsoane va fi finalizat cât de curând. Aflăm așadar pe „surse” că Victor Pițurcă este foarte implicat în acest proiect și vine des să verifice stadiul lucrărilor: „E aici tot timpul. Vine des și e foarte preocupat”, a declarat un muncitor mai îndrăzneț. În momentul în care am ajuns, tocmai se făcea racordarea la gaze: „Acum am tras și gazele. Totul este deja vândut în proporție de 80%. Într-o lună e gata tot!”.

„Nu-mi place să vorbesc de banii mei. În cursul timpului am făcut niște afaceri bune care mă feresc de grija zilei de mâine. Din punct de vedere financiar o duc bine. Nu deţin mulţi bani lichizi, pentru că am investit de mult timp în terenuri. Ce am în Bucuresti şi în Oltenia ar valora acum, fără să umflu preţurile, 100 de milioane de euro” – Victor Pițurcă