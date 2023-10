Saveta Bogdan a dat lovitura în America. Cum a ajuns cântăreața de muzică populară vedetă în trei state

Saveta Bogdan a profitat de una din vizitele periodice pe care i le face fiicei ei și a mai adăugat ceva pe lista reușitelor sale. Îndrăgita cântăreață de muzică populară a ajuns actriță în reclame peste ocean.

Saveta Bogdan, vedetă și în America

După o viață petrecută pe scenă, Saveta Bogdan nu mai are nevoie de nicio prezentare în România. , artista încă are succes și apare adesea la emisiuni, cucerind inimile tuturor celor care o privesc.

Acum, însă, cântăreața de muzică populară a dat lovitura și de când fiica s-a stabilit acolo. Astfel că, vedeta a profitat la maxim de aceste vizite.

Se poate spune că solista s-a aflat la locul și momentul potrivit, căci ginerele său, managerul unei companii, a propus-o șefilor lui pentru a face reclamă unor mașini de spălat. Ziș și făcut!

Reprezentanții firmei au acceptat-o, așa că Saveta Bogdan a ajuns vedetă în trei state din America, printre care și Wisconsin. Ba mai mult de atât, după lansarea spotului publicitar, au crescut și vânzările.

Artista nu a acceptat banii. A făcut totul gratis

Cu toate acestea, Saveta Bogdan a mărturisit că a făcut totul gratis. Deși compania dispunea de buget și putea câștiga o sumă frumoasă, ea ales să refuze banii din respect pentru soțul fiicei sale.

Totuși, ginerele nu a putut să nu o răsplătească pentru efortul depus. A răsfățat-o cu o cină în oraș, la care artista s-a simțit extraordinar, dar și cu un buchet mare de flori prin care și-a arătat prețuirea.

„Reclama a fost pentru statul Wisconsin și alte două state. Ginerele meu mi-a propus dacă vreau să fac o reclamă. A vorbit cu șefii lui despre mine, m-au plăcut și au fost încântați de idee. Am înțeles că s-au vândut foarte bine mașinile de spălat după ce am făcut reclama.

Aveau buget pentru reclamă, însă din respect pentru ginerele meu, nu am vrut să iau nimic. După filmare, ginerele m-a invitat la un restaurant frumos, împreună cu fiica mea, am petrecut foarte bine acolo. Am sărbătorit cu hamburger, fructe de mare și șampanie. Mi-a oferit și un mare buchet de flori”, a declarat Saveta Bogdan pentru