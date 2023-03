Saveta Bogdan, concurență serioasă pentru Bianca Drăgușanu: „Dacă pică cineva bogat, de ce nu?”

Saveta Bogdan e la concurență serioasă cu Bianca Drăgușanu! Interpreta de muzică folclorică a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că oricând se poate întâmpla o minune în viața ei amoroasă și că, deși e la a doua tinerețe, n-ar spune nu unei noi căsătorii.

Saveta Bogdan, la concurență cu Bianca Drăgușanu. Ce spune despre iubitul ambasador: „Unii mă judecă greșit”

Vedeta a fost contactată de FANATIK pentru a clarifica, o dată pentru totdeauna, care e adevărul despre iubitul ei ambasador. E sau nu cu cineva? S-au făcut speculații doar de dragul audienței sau inima artistei chiar bate pentru cineva?

Folclorista ne-a clarificat, mai în glumă, mai în serios, spunând că în inima ei e loc pentru un alt bărbat, dar că ar fi bine să nu fie vreun sărăntoc. Întrebată dacă s-a gândit la modul cel mai serios să se recăsătorească, Saveta a mărturisit că nu a avut această idee în cap, însă e deschisă la orice posibilitate.

„Nu m-am mai gândit serios la căsătorie, dar dacă pică cineva bogat, de ce nu? Eu nu aș avea voie să mă recăsătoresc? Păi, nu?

Unii mă judecă greșit, mai ales colegii de breaslă. Eu am spus că sunt ambasadoare a folclorului românesc și s-a înțeles atunci că am iubit ambasador. Nu e niciun ambasador. Nu am vreun iubit ambasador”, a lămurit Saveta Bogdan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Bianca Drăgușanu nu acceptă bărbați zgârciți

Legat de importanța banilor, făcând o paralelă cu gluma făcută de Saveta Bogdan, a spus cu subiect și predicat că are anumite pretenții financiare de la bărbații care vor să fie cu ea.

În opinia prezentatoarei de la Kanal D2, un bărbat care nu este atent cu iubita sa nu se poate numi bărbat cu adevărat. „Am fost în multe vacanțe de-a lungul timpului, pe care mi le-am plătit, atunci când am fost singură sau cu o prietenă. Atunci când te duci cu iubitul sau cu un bărbat, n-ar fi bărbat dacă nu ar plăti el, din punctul meu de vedere, ar fi un amețit.

Eu aș desconsidera un bărbat inclusiv dacă m-ar invita la masă să plătim jumi-juma sau să plătesc eu. E același lucru și cu vacanța. Exclus așa ceva”, a spus în urmă cu ceva timp frumoasa blondină

Saveta Bogdan, gest umanitar pentru victimele cutremurelor din Turcia

Revenind la dincolo de glumele pe care chiar ea le face pe seama vieții sale amoroase, Saveta are preocupări destul de serioase. Cel mai important pentru ea este să ajungă în continuare la inimile publicului cu piesele sale folclorice.

De altfel, cântăreața ne-a dezvăluit ca va susține un spectacol umanitar la finalul acestei luni. Toți banii strânși în urma concertului care va avea loc pe 31 martie 2023 la Sala Polivalentă din București vor ajunge la victimele cutremurelor devastatoare care au avut loc în Turcia la începutul lunii februarie.

Saveta a fost profund marcată de dramele prin care au trecut turcii, astfel că a acceptat pe loc invitația de a face parte din acest spectacol umanitar grandios.

„M-am necăjit foarte tare”

„Eu m-am necăjit foarte tare când am văzut atâția copii morți, oameni morți. Eu am prins, după cum deja știe toată lumea, și cutremurul din 1977 de la noi. Am fost așa tristă când am văzut câtă lume a rămas fără mâncare, fără un acoperiș deasupra capului, fără îmbrăcăminte…

Am simțit și eu să ajut cum pot, cu muzica pe care o cânt. Și copilul ăla de l-au dat la știri, care a supraviețuit, scos de sub dărămături, cățelușii ăia scoși după o săptămână… Toate astea m-au atins sufletește. Eu am mai fost în Turcia, dar niciodată în zona unde au fost cutremurele. M-a ferit Dumnezeu, să zic așa.

Prima oară am fost la turci când făceam escală când mergeam sau veneam de la fata mea, din America. Eu am cântat acolo, în Turcia, acum vreo 5 ani. Ba chiar mi-am luat multe rochii și accesorii de la ei pe care le port la evenimente. Am, de pildă, o rochie roșie superbă, cu paiete, cu ea o să cânt de Paște. Oamenii au fost impresionanți în Turcia, și acolo la bazaruri, se țineau după tine, am fost foarte impresionată de căldura lor, așa că am zis că merită să îi ajutăm, fiecare cu cât poate”, a declarat Saveta Bogdan pentru FANATIK.