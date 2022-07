SC Popești Leordeni – Dinamo 0-1. Victorie pentru „câini” în al doilea amical cu Ovidiu Burcă pe bancă

După ce , Dinamo speră să repete isprava și în meciul de verificare cu SC Popești Leordeni. Partida are loc pe terenul ilfovenilor din Liga 3. Programat miercuri, 27 iulie, de la ora 10:00, duel a început cu o întârziere de un sfert de oră. Spectatorii nu au avut permis accesul la acest meci.

SC Popești Leordeni – Dinamo, al doilea amical al verii sub comanda lui Ovidiu Burcă

Deși fanii nu au voie în tribune, un mic grup de suporteri ai roș-albilor și-au făcut apariția la teren. Aceștia au afișat două mesaje extrem de simpatice: „Ne dorim această victorie” și „Suntem cu voi”.

ADVERTISEMENT

Acesta este al doilea meci de verificare pe care îl dispută Dinamo în era Ovidiu Burcă. În primul amical cu noul antrenor, „câinii roșii” au învins-o pe CSO Plopeni, din Liga 3, cu scorul de 2-1.

Echipa de start a lui Dinamo: Oncescu – Moura, Giafer, Țone, Amzăr – Dudea, N. Roșu – Bordușanu, A. Bani, V. Lazăr – Buhăescu; Rezerve: Fara, Eșanu, Buleică, A. Stan, Ivanov, Zamfir, G. Crețu, Gavrilă. I. Roșu, I. Bobea, Cr. Ionescu, An. Florescu, Măgureanu, D. Daniel, Yanis Cune, Alexandru Pop; Antrenor: Ovidiu Burcă

ADVERTISEMENT

Dinamo va începe sezonul de Liga 2 pe 6 august 2022. Până atunci, echipa lui Ovidiu Burcă va mai susține un meci de verificare, cu CS Tunari.

Rezultatele lui Dinamo din pauza de vară

CSO Plopeni – Dinamo 1-2

Dinamo – FCSB A Clinceni 1-3

Dinamo – Concordia Chiajna 0-1

Dinamo – Unirea Slobozia 0-5

ADVERTISEMENT

Roș-albii mai pierd un jucător. Altul este în depresie

Retrogradată în Liga 2 pentru prima dată în cei 74 de ani de istorie, Dinamo nu se va mai putea baza pe serviciile lui Marco Ehmann. Ovidiu Burcă a dezvăluit că și nu se mai prezintă la antrenamente.

Și viitorul lui Antoni Ivanov este incert. Despre bulgar, antrenorul „câinilor roșii” a mărturisit că este în depresie.

ADVERTISEMENT

„Ehamnn și-a exprimat dorința de nu a mai continua alături de noi. Nu țin pe nimeni cu forța. Vreau jucători care să dea 100% pentru tricoul lui Dinamo. A spus că nu mai vrea să rămână alături de noi și este un subiect închis. Rămâne să se înțeleagă cu conducerea în privința rezilierii.

ADVERTISEMENT

Am stat de vorbă cu Ivanov, îl înțeleg, e un jucător care are anumite aspirații. Are două variante: să rămână sau să existe un club care achite pentru el 50.000 de euro.

Atunci, cei din conducere îi vor da drumul să plece. El face parte din lotul nostru, l-am găsit dezamăgit, așa cum i-am găsit pe toți cei care au retrogradat anul trecut. Dar trebuie să iasă din depresie și să se reorienteze la fotbal”, a declarat Oviduu Burcă, pentru Radio Dinamo 1948.