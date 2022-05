Scandal cu Anamaria Prodan la o selecție pentru echipa națională U15. FRF a deschis o anchetă. Cum se apară impresara

Impresara se află într-o perioadă mai dificilă a vieții după ce antrenorul Laurențiu .

Anamaria Prodan, implicată într-un scandal la echipa națională U15

Pe lângă problemele cu despărțirea de tehnicianul Universității Craiova, Anamaria Prodan se confruntă acum și cu un scandal în care este acuzată de faptul că încearcă să-și impună fiul, ”Bebeto” Reghecampf, în echipa națională U15.

Clubul FC Player 2008 a scris în urmă cu câteva zile pe contul de Facebook că impresara a forțat prezența fiului său la selecția pentru reprezentativa U15, în ciuda faptului că valoarea acestuia nu îl recomandă pentru o astfel acțiune.

Mai mult, gruparea bucureșteană care a făcut dezvăluirea a spus că Anamaria Prodan a stat chiar pe banca tehnică, alături de oficiali din cadrul FRF, la o acțiune anterioară pentru crearea în 2023 a echipei naționale U15.

FRF a demarat o anchetă

FRF a reacționat imediat după ce subiectul a fost făcut public și a anunțat că va începe o anchetă în acest sens. ”Federația Română de Fotbal a luat act de informațiile publicate în mass-media privind acțiunea de selecție pentru echipa națională Under 15.

Având în vedere informațiile vehiculate, precum și imaginile publicate în presă, Departamentul de Integritate al FRF s-a autosesizat și a demarat o anchetă.

Fără legătură cu acest caz specific, FRF consideră că selecțiile pentru loturile naționale trebuie să se desfășoare în condiții clare de integritate, iar accesul părinților trebuie limitat în afara spațiului de joc”, se arată într-un comunicat pe al Federației.

Impresara vorbește de răutate și frustrare

se apară și îi atacă vehement pe cei care au acuzat-o că încearcă să-și impună fiul la loturile naționale. ”Mi se pare jenant, frustrările astea mari ale acestora patroni de școală de fotbal nu au ce căuta între copii.

Eu sunt om care face parte din fotbal, așa că m-am oprit, am salutat, am stat 10 minute cât am vorbit cu amicii mei din fotbal despre selecție, ce copii avem buni. La modul asta… ce am putea vinde, de la ce școli.

Nu-mi împing copilul la națională. Dacă n-are valoare, se va vedea pe teren. În rest, că ‘Anamaria Prodan stă pe bancă, iar copilul ei este slab’ sunt frustrările unora. Săracii de ei. Mi-e milă de părinții care au dus copiii la aceste școli. Să învețe ce? Răutate, frustrare?

Un dascăl sau un patron, el fiind probabil un fel de dascăl, trebuie să învețe copiii altfel, să se uite doar în grădina lor, nu să jignească, să facă nenorociri. Dar nu ai ce să ceri. Unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. M-am obișnuit cu astfel de frustrați, de asta nici nu le dau importanță.

Nici măcar nu-l cunosc pe selecționerul de la U15. Copilul meu are 13 ani și jumătate, crește învingător și mândru de ceea ce este și a învățat de la mama lui. Nu am cerut nimănui nimic”, a spus impresara, pentru .