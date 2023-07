Scandal în biserică, un preot a pierdut banii enoriaşilor la păcănele. O bătrână a murit implorându-l să-i înapoieze datoria

Scandal în biserică, după ce un preot ar fi pierdut banii enoriașilor la păcănele. Situația incredibilă a fost semnalată, în urmă cu câteva zile, de localnicii din comuna Iana, județul Vaslui.

Scandal în biserică, un preot a pierdut banii enoriaşilor la păcănele

Celebra vorbă „să faci ce spune popa, nu ce face popa”, poate fi aplicată cu desăvârșire în acest caz. Potrivit enoriașilor, preotul din parohiile Hălărești și Siliștea, Daniel Pleșu, a împrumutat bani, de-a lungul timpului, de la mai mulți oameni.

ADVERTISEMENT

Însă, reprezentantul Bisericii Ortodoxe, ar fi omis să îi înapoieze. Localnicii sunt revoltați și susțin că preotul ar fi un împătimit al jocurilor de noroc. Banii ar fi fost jucați la păcănele de acesta.

Peste 20 de localnici spun că l-ar fi împrumutat pe preot, dar acesta nu a înapoiat datoriile. Printre păgubiți se numără și o bătrână, . Femeia i-ar fi dat preotului 21.700 de lei.

ADVERTISEMENT

Acum, cei care au moștenit-o pe bătrână, printre care și dascălul bisericii, îi cer banii înapoi preotului vasluian. Totodată, dascălul susține că femea l-ar fi implorat, înainte să moară, să își primească suma respectivă.

„Bătrâna i-a dat și ea preotului bani cu împrumut, însă el are de la mulți oameni bani luați cu împrumut! Are datorii mari, nu știu o sumă exactă, dar la câți oameni s-au plâns cred că e destul de mare!

ADVERTISEMENT

Sunt peste 20 de oameni care se plâng! Da, este adevărat că are să-i dea bătrânei care a decedat peste 20.000 de lei”, a declarat dascălul de la Hălărești și Siliștea, Petruț Buliga, pentru publicația

Preotul susține că s-a împrumutat de la un cămătar

Pe de altă parte, însă nu pentru a-i juca la păcănele. Daniel Pleșu susține că s-ar fi împrumutat de la un cămătar pentru a-și cumpăra o casă.

Pentru că nu își mai permitea să înapoieze sumele cu dobândă, el ar fi apelat la ajutorul locuitorilor. „Este adevărat că am datorii mari la oameni, dar mi-am cumpărat o casă și m-am încurcat cu un cămătar! Din cauza asta nu am putut să dau oamenilor înapoi banii!

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu oamenii și urmează în cel mai scurt timp să îmi vând apartamentul și o să dau bănuții oamenilor înapoi! Despre asta este vorba! Au fost niște sume pe care a trebuie să le dau omului acesta, cămătarului, pentru că nu m-am descurcat să-i dau la timp și s-a ajuns la o sumă consistentă și pierdeam apartamentul. Și atunci a trebuit să mă împrumut, din stânga, din dreapta, ca să-i dau cămătarului dijma. Din cauza asta am ajuns în situația de față. Înțeleg că oamenii de unde am împrumutat bani sunt nemulțumiți, dar am să vorbesc cu ei și am să le spun că le dau banii înapoi. Recunosc, am făcut o greșeală, într-adevăr, pe care mi-o asum. Faptul că se aude că joc la păcănele nu este real!”, a transmis preotul Daniel Pleșu, potrivit sursei citate.

Totodată, Episcopia Hușilor a transmis că situația preotului Pleșu este analizată, urmând să fie luate măsuri.