Scandal între Celia și Rux pe simbolurile naționale! Cântăreața o face praf pe fashionistă: „Mă râcâia ceea ce văzusem”

Scandal în mediul online în urma unei postări pe care a făcut-o cântăreața Celia cu privire la o apariție recentă a Roxanei Erdei, cunoscută sub numele ”de scenă” Rux și Opulență!

Celia sare la gâtul lui Ruxi. A taxat-o dur pentru outfit-ul purtat de 1 Decembrie

Celia a criticat-o în termeni destul de duri pe câștigătoarea celui de-al doilea sezon „Bravo, ai Stil Celebrities” după ce a văzut ce fel de ținută a purtat recent Ruxi.

a postat pe pagina sa de Facebook imaginile cu Rux, în care poartă o fustă cu o cruce în zona intimp, lucru care a deranjat-o foarte tare pe Celia.

Vedeta i-a transmis public Roxanei că felul în care alege să apară, mai ales acum, în Postul Crăciunului, nu este deloc în regulă. Mesajul Celiei a fost completat ulterior de comentariile internauților, care au distribuit și alte apariții asemănătoare de-ale brunetei pe vremea când concura în reality-show-ul de modă de la Kanal D.

„Dragă Rux, din respect pentru acest popor, aș șterge această postare”

„Nu, chiar nu e ok!!! Am ajuns ziua aceea în care ne este pur și simplu teamă să spunem ceva, căci tot ceea ce e anormal devine normal. Dragă Rux, din respect pentru acest popor din care faci parte și la temelia căruia stă încă Crucea Sfântă, aș șterge această postare!

Ceea ce ai făcut pentru acest outfit postat de ziua românilor este jignire, sfidare și mare lipsă de respect față de noi, cei care te-am aplaudat cândva.

Să pui crucea pe… și să mai adaugi și „Primiți vestea cea bună?” e prea mult! Cum poți să faci o astfel de postare? Te-am respectat și te-am urmărit, Rux, până azi, când tu ne-ai jignit pe toți cei care încă primim cu inimile deschise, în suflete, Buna Vestire a Nașterii Domnului”, este mesajul transmis de Celia pe Facebook.

Rux nu dă doi bani pe părerea Celiei: „Este un mesaj artistic”

Bruneta a completat spunând că nu are niciun drept să o judece pe Ruxi, însă nu poate să tacă și să accepte că ar fi ok o astfel de postare.

Care este explicația lui Rux pentru imaginile publicate pe contul de Instagram? O persoană din anturajul vedetei de la PRO TV a făcut câteva clarificări, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu vrea să răspundă unui intelect jos. Nu este interesată deloc. Ce a făcut este un mesaj artistic: Faptul că vaginul unei femei este un lucru sfânt. Nu poate fi asta explicată unor oameni simpli”, ne-a spus una din persoanele apropiate de Rux.

FANATIK a contactat-o și pe Celia, având în vedere că ea este cea care a făcut respectiva postare pe Facebook, în care o critică pe Ruxi.

„Pe la 2:00 nu aveam somn și mă râcâia ceea ce văzusem. Mi-a luat câteva ore bune să fac postarea, dar nu am putut, totuși, sta nepăsătoare”, a declarat Celia pentru FANATIK.

„Mi-a luat câteva ore bune în care am stat și am procesat și mă abțineam să îmi spun părerea, totuși nu puteam să accept că așa ceva devine normal. Nu am nimic împotriva nimănui. Dacă nu ai credință, e treaba ta, însă trebuie să-i respectăm pe cei care au. Atunci când ești un om care influențează tinerii sau copiii, trebuie să ai mare grijă la ceea ce postezi. Mi-e greu să accept că ar fi normale astfel de manifestări și, deși am încercat mult să ignor, n-am putut!”, a completat Celia.