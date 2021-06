Scandal la Euro 2020. Galezii ies la atac: „Meritam mai mult de la această glumă de organizare a turneului”

Campionatul European i-a înfuriat la culme pe galezi. Nu doar pentru că s-au oprit în optimile de finală, după un eșec usturător, scor 0-4, , ci și din cauza restricțiilor în contextul pandemiei Covid-19.

ADVERTISEMENT

„Voi, suporterii, și noi, jucătorii, meritam mai mult de la această glumă de organizare a turneului”, a răbufnit fundașul dreapta Chris Gunter, după ce fanilor li s-a interzis să-și susțină favoriții din tribunele „Amsterdam Arena”.

În schimb, nordicii jubilează după această victorie istorică și așteaptă cu nerăbdare deznodământul duelului dintre Olanda și Cehia pentru a cunoaște adversarul din următoarea fază a competiției, programată pe 3 iulie, la Baku.

ADVERTISEMENT

Galezii se revoltă după eliminarea de la Euro 2020. Atac dur la adresa UEFA

„Toate naționalele au avut suporteri oriunde au vrut, în afară de noi. Noi am avut doar 350 de susținători, cei care și-au asumat și au încălcat toate legile și au cheltuit o avere pentru a fi acolo.

Voi, suporterii, și noi, jucătorii, meritam mai mult de la această glumă de organizare a turneului. Dar cine a zis vreodată că viața e corectă? Ștergem lacrimile și zâmbim din nou.

ADVERTISEMENT

Vom reveni și vom avea și noi stadionul plin, vom cânta imnul împreună, așa cum merităm. Țara asta este în mâini sigure, credeți-mă. Aș pleca la război cu fiecare membru din această națională, jucător sau din staff.

Puteți să fiți triști, dar trebuie să fiți și mândri! Suntem doar 3 milioane, dar suntem al naibii de norocoși. Vă mulțumim pentru tot și ne vedem în curând!”, le-a transmis Chris Gunter fanilor galezi, printr-un mesaj publicat cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Bale, un car de nervi la interviul de după meci. Întrebarea care l-a scos din minți

Nici vedeta Țării Galilor, Gareth Bale, nu și-a mai putut controla nervii și , chiar în momentul în care jurnalistul a încercat să afle dacă aceasta a fost ultima sa apariție în tricoul echipei naționale.

„Din multe puncte de vedere, am început bine. Primele 25 de minute au fost bune, dar am încasat acel gol şi lucrurile s-au schimbat. În a doua repriză, am ieşit decişi să jucăm, dar din păcate am făcut o eroare care a condus la cel de-al doilea gol.

ADVERTISEMENT

Este dezamăgitor, suntem frustraţi, dar e de înţeles în situaţia asta. O ocazie ratată pentru noi, dar mă pot declara mândru de colegii mei”, a declarat starul galez înainte să plece de la microfon.

Florentino Perez îl vrea înapoi la Real Madrid: „Este un jucător grozav”

În ciuda zvonurilor privind retragerea sa pentru a începe o carieră în golful profesionist, președintele Realului, echipă cu care se află sub contract, lasă de înțeles că revenirea sub comanda lui Carlo Ancelotti este iminentă. Patru trofee (n.r. Champions League, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al cluburilor şi Cupa Spaniei) a reușit să cucerească Bale alături de tehnicianul italian, între 2013 și 2015.

ADVERTISEMENT

„Este un jucător grozav. După cum îl văd, este unul dintre marii jucători din Europa. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc de la el este la Kiev. Aş vrea să rămână la Real Madrid, eu îi iubesc pe toţi jucătorii Realului”, a declarat Florentino Perez.