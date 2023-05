Scandal la Survivor! Nominalizare surpriză din partea colegilor. Ștefania Stănilă, victima strategiilor!

Ștefania Stănilă trăiește o mare dezamăgire la Survivor România, astăzi, 2 mai 2023, când are loc o nouă . Diseară, cei opt concurenți se întorc pe terenul de joc, în proba care ar putea să le asigure participarea pentru încă o săptămână în competiție. Înainte de a intra pe traseu, Ștefania Stănilă spune că este mai pregătită ca niciodată pentru a putea face față competiției și a ajunge să câștige. Totul s-a întâmplat doar cu câteva ore înainte de a fi propusă de colegi către eliminare.

Ștefania Stănilă de la Survivor: „Este cazul să câștige o fată competiția”

Când simțeau că lucrurile s-au așezat și că au găsit strategiile potrivite pentru a merge cât mai departe în show, cei opt concurenți rămași în cursă au aflat că nu vor mai exista deloc echipe în jocuri. Au înțeles că de acum trebuie să fie mai duri, mai siguri pe ei și mai atenți la fiecare detaliu.

Nu mai există loc de greșeli, nu mai e vreme de ezitări. Fiecare are strategia lui, iar alianțele au început să fie din ce în ce mai evidente. Înainte de a intra pe traseu, Ștefania Stănilă și Andrei Krișan au fost întrebati de „domnul Dan” dacă au emoții.

”Mă simt mai mult decât perfect. Este și cazul să câștige o fată competiția” spune Ștefania. Pe de altă parte, Andrei Krișan a spus că vrea să își ia revanșa pentru săptămâna trecută când a pierdut și a ajuns la vot. ”Sunt bine, sunt pregătit. Nu mă sperie nimic, dar simt că sunt o țintă”, afirmă el înainte de a intra pe traseul Survivor România.

Concurenții trag la sorți pentru a vedea împotriva cui vor concura. Fiecare dintre concurenți are câte două ”vieți”. Andrei Krișan câștigă pe traseu, fiind mai rapid și mai abil decât Robert. Rămas doar cu o „viață”, Robert Moscalu joacă împotriva Ștefaniei, fiind eliminat. Ștefania câștigă pe ultima sută de metri.

Ștefania Stănilă și Andrei Krișan, luptă acerbă pentru colanul de imunitate: „Nu prea îmi place finala asta!”

Poate cel mai așteptat duel al acestui episod Survivor este cel dintre Ștefania Stănilă și Andrei Krișan. Sportivul îi spune adversarei sale înainte de a intra în teren că nu își dorea să ajungă să concureze împotriva ei.

Cursa începe, fiecare are câte un punct câștigat în lupta cu ceilalți adversari, iar rapiditatea și agilitatea își spun cuvântul. Bătălia se dă pe viață și pe moarte, iar Andrei Krișan iese învingător, după toate probele și primește colanul de imunitate.

„Este ca o marionetă. Nu are caracter!”

Ajunși la consiliul de eliminare, cei opt concurenți rămași în competiție au început să facă nominalizări. Ștefania a obținut mai multe voturi din partea colegilor săi. Alexandra Porkolab și Alexandra Ciomag spun cuvinte dure la adresa colegei lor în momentul nominalizării.

„Este ca o marionetă. Face doar ce îi spune Carmen, nu este demnă, nu are caracter și personalitate”, spune Alexandra Ciomag la consiliul de eliminare Survivor în timp ce introduce în cutie bilețelul cu numele Ștefaniei Stănilă.

Și Alexandra Porkolab are cuvinte dure pentru Ștefania pe care o nominalizează către eliminare. „Este foarte schimbătoare, când are nevoie de ceva vine la tine prietenos ca să îți ceară acel lucru. Din moment ce obține ce vrea, își schimbă imediat atitudinea. Este un pion al lui Carmen Grebenișan”, zice ea.

Andrei Krișan are cuvântul final: „Am fost făcut mincinos și în fel și chip”

Competiția Survivor este plină de adrenalină și lucrurile în clasament se pot schimba radical de la o săptămână la alta. Așa s-a întâmplat și cu Andrei Krișan care în urmă cu o săptămână a fost propus de Robert Moscalu către eliminare. A ajuns să fie salvat, iar de data aceasta el este cel care a purtat colanul de imunitate.

Întrebat de prezentator pe cine propune către eliminare, Andrei Krișan i-a răspuns cu aceeași monedă colegului Robert.

„Nu am vrut să fiu verbal de la început, dar am început să fiu și din acest motiv am ajuns să fiu și nominalizat. O să votez ce simt. Eu nu aș permite nimănui să vorbească așa cu mine și să se comporte așa cu mine, astfel că votul meu merge către Robert”, a spus Andrei Krișan.