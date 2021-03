Eliminarea Rominei Geczi de la „Survivor România” a provocat un adevărat scandal în rândul fanilor, care nu consideră plecarea Războinicei o alegere potrivită. Albert Oprea și Andrei Dascălu au fost aleși favoriții publicului și au fost nevoiți să facă nominalizări.

Romina s-a resemnat cu această situație și nu a fost deranjată de nominalizarea colegilor ei de echipă, ba chiar a declarat că se aștepta la o astfel de situație. Fanii nu au fost de aceeași părere și s-au revoltat pe rețelele de socializare cu privire la plecarea concurentei.

Internauții au considerat că Sorin ar fi trebuit să plece de la Războinici din cauza performanțelor slabe, dar și a atitudinii superioare pe care o au față de alți colegi.

Scandal la Survivor România. Fanii au luat foc după eliminarea Rominei. Ce au observat la vot: „Nu a fost corect”

Romina Geczi a fost eliminată de la „Survivor România” în episodul de duminică seară, 14 martie, după ce a fost nominalizată de Andrei Dascălu, al doilea favorit al publicului. Fanii au fost revoltați de plecarea Rominei și nu au ezitat să lase comentarii acuzatoare în medoiul online.

Unii sunt de părere că modul în care se votează în Consiliul de eliminare nu este unul corect și că Andreea Antonescu de la Faimoși ar fi trebuit să plece acasă, din moment ce nu a adus puncte echipei sale la probe.

„Da, o mare surpriză și totodată o dezamăgire, pentru că nu se votează corect. Ar fi trebuit să iasă Andreea Antonescu, nu acea faăa pentru că se vede clar că Andreea nu este bună în această competiție, e complet pe dinafară concursului. Ea a venit acolo ca să facă ce? Nu am înțeles rolul ei în competiție. Păcat ca ieșit cine nu trebuia deocamdată”, a fost unul dintre comentariile internauților.

Mulți dintre fani consideră că Sorin ar fi trebuit să plece din echipa Războinicilor din cauza conflictelor pe care le-a avut cu colegii săi și a performanțelor sportive destul de slabe.

„Trebuia să plece Sorin sau Sebastian…ei sunt bârfitorii echipelor…/ Cei ce ar trebui eliminați din ambele echipe sunt Sebi și Sorin! Ăștia doi se dau mai buni decât sunt, au gura mare și nu e nimic de capul lor!! Până ce ăștia doi nu vor fi eliminați, în echipe nu va fi liniște!!/ Romina a plecat și nu este corect. Andreea nu are niciun rost în emisiunea asta”, au transmis fanii reality show-ului de la Kanal D.

Romina Geczi a părăsit competiția Survivor România

„Nu mă surprinde, mă așteptam să fiu nominalizată, dacă așa a decis colegul meu (n.r. Andrei Dascălu). Eu am spus că în orice moment mă aștept să fiu votată. Nu îmi este teamă, știu unde am venit, eu am urmat strategia grupului. Nu am fost așa rea pe traseu, fiecare e liber să nominalizeze”, a transmis Romina după ce a aflat că va părăsi Republica Dominicană.

Andre Dascălu a considerat că trebuie să o nominalizeze pe Romina din cauza faptului că le-a adus puncte Războinicilor în confruntările cu Faimoșii mai slabi din punct de vedere sportiv și nu știe cum s-ar descurca cu cei mai bine pregătiți din echipa adversă.

„Vreau să le mulțumesc oamenilor de acasa. Nu mă așteptam să ies pe locul doi, mă bucur. Sunt trist că trebuie să nominalizez pe cineva. Sper că am reușit să-mi fac familia mai mândră decât este.

Atunci când am intrat în concurs am spus că voi vota pe criterii sportive. În prezent nu am pe cine să votez, toți sunt buni. Am avut puțin timp să mă decid și sper din suflet să nu iasa. Motivul este că majoritatea punctelor aduse au fost aduse cu verigile slabe de la Faimoși. Acea persoană este Romina”, a transmis Andrei seara trecută.