Se încing spiritele înaintea derby-ului Dinamo – Rapid de pe Arena Națională după ce suporterii din Giulești nu au primit numărul de bilet dorite. , iar Vivi Răchită i-a ironizat pe „câini” la FANATIK SUPERLIGA.

Scandal pe bilete la Dinamo – Rapid! “Câinii”, ironizați: “Vor să câștige derby-ul în tribune!”

Trupa lui Cristiano Bergodi nu va avea susținerea galeriei giuleștene la derby-ul cu Dinamo București. Ultrașii lui Rapid s-au arătat deranjați de faptul că nu au primit numărul de bilete dorite și chiar au fost mutați pe inelul superior de pe Arena Națională.

Vivi Răchită i-a taxat pe „câinii roșii” în direct la FANATIK SUPERLIGA înaintea derby-ului cu Rapid. Acesta este de părere că Dinamo va câștiga confruntarea din tribune, dacă din punct de vedere fotbalistic par victime sigure în fața elevilor lui Bergodi.

„Dinamo dacă din punct de vedere fotbalistic sunt outsider, încearcă să câștige acest meci în tribune. Orice am încerca să analizăm, Rapid este favorită clar la câștigarea meciului. Păcat că nu s-au înțeles suporterii pentru că era un spectacol.

Rapidiștii au anunțat aseară că respectă decizia suporterilor. Să câștige Dinamo cu 3-0? Nu se poate așa, Rapid după revenirea spectaculoasă cu FC U vine cu un moral extraordinar, au revenit și jucătorii accidentați. Au făcut și câteva transferuri reușite din punctul meu de vedere.

Dinamo i-am văzut la Ploiești pe viu, aceeași echipă cu un joc bătrânicios, cu aceeași fundași centrali. Într-un derby se pot egaliza valorile. Dacă Rapid nu are suporteri care sunt foarte importanți pentru echipă înseamnă că Dinamo are un atuu în plus pentru a face un meci la nivel maxim cel puțin ca nivel al atitudinii. Jucătorii noi nu au adus niciun plus”, a spus Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare luni, marți și vineri pe site-ul FANATIK.RO.

Liderul galeriei lui Rapid, atac la Dinamo: „Nu permitem nimănui să își bată joc de noi”

în legătura problemei biletelor la derby-ul cu Rapid. Acesta a cerut solidaritate din partea conducerii din Giulești și anunță că sectorul destinat peluzei „alb-vișinii” va fi gol.

„Noi am așteptat până ieri la ora 16:00, după care am luat decizia cu toții de a nu ne prezenta. Nu permitem nimănui să își bată joc de noi. Sunt liberi să meargă. Stadionul este foarte mare. Doar că sectorul destinat galeriei Rapidului va fi gol. Le-am returnat 2.800 de tichete celor de la Dinamo.

Noi am acceptat și cele 2.800 de bilete, să mergem să ne susținem băieții, doar că au stat ei și s-au gândit bine că trebuie să ne pună sus la ultimul inel. Lucru pe care noi nu-l vom accepta niciodată. E ca și când eu v-aș invita la mine în casă la masă și v-aș pune masa pe jos. Asta în condițiile în care trei sferturi de stadion va fi gol. Deci nu există să mintă oamenii că sunt zone tampon, că așa e siguranță. Nu au temei în decizia pe care ei au luat-o”, a spus Liviu Ungurean.

SCANDAL PE BILETE inainte de Dinamo - Rapid | Cine VA CASTIGA DERBY-UL