Scandalurile anului în politică: insulte, bătăi, amenințări și înjurături de mamă. “Să nu vii în Parlament, că îți rup chiloții”

Politica românească nu este un mediu în care bunele maniere să fie la mare cinste, însă ultimul an a arătat o degenerare a limbajului și comportamentului multor politicieni. Dacă pentru unii acest lucru este un pericol la adresa democrației, pentru alții, mai puțin prăpăstioși, este o sursă de amuzament. Am avut parte de înjurături groase, amenințări cu violența, însă deocamdată în Parlamentul de la București nu a avut loc o bătaie, cum s-a mai văzut prin forurile legislative ale altor țări.

„Gândirea din capul ei mă face cu capul”

Unul dintre primele scandaluri ale anului a izbucnit la începutul lunii ianuarie, când soția deputatului Dumitru Focșa (AUR) a chemat poliția reclamând un caz de violență conjugală. Deputatul a susținut că nu și-a bătut soția, afirmând că a fost mai mult o ceartă domestică generate de gelozia consoartei ce a rezultat, accidental, în vărsare de sânge.

ADVERTISEMENT

„Am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot, căci, cu “gândirea din capul ei mă face și pe mine cu capul!”….și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea, am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Atât a fost tot! (…) Dacă printre vorbele mele, mai mult strigate, “tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!”, după ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul”, s-a justificat deputatul pe Facebook.

Relatarea nu l-a convins pe președintele AUR, George Simion, care l-a exclus imediat din partid cu comentariul: „O soție nu trebuie lovită nici măcar cu o floare”. Însă penitența lui Focșa nu a durat prea mult întrucât în luna noiembrie a fost reprimit în grupul parlamentar al AUR.

ADVERTISEMENT

Bătălia din 10 mai de la Palatul Parlamentului

Spiritul combativ al Focșa le-a lipsit celor de la AUR în „bătălia” de la Palatul Parlamentului din 10 mai, pe care partidul a declanșat-o și în sala de plen și la porțile Casei Poporului, prin intermediul manifestanților ce veniseră să protesteze împotriva unui proiect de lege care, potrivit celor din partidul lui Simion, ar fi facilitat scoaterea copiilor din mediul familial și trecerea lor în custodia statului.

Un comando de șase deputați – Sorin-Titus Muncaciu, Ilie-Alin Coleșa, Ringo Dămureanu, Ciprian Titi Stoica, Lilian Scripnic și Dumitru Coarnă – au înconjurat prezidiul sălii de plen a Camerei și au împiedicat accesul președintelui de ședință, Ciprian Șerban (PSD). Totodată, „cei șase magnifici” au ocupat locul secretarului și au smuls cablurile de la microfoane blocând practic desfășurarea ședinței.

ADVERTISEMENT

În exterior, la intrarea în Parlament dinspre parcul Izvor, manifestanții aduși de AUR i-au forțat pe jandarmi să închidă porțile pentru a împiedica o eventuală luare cu asalt a clădirii. Însă manevra a lăsat oameni în spatele liniilor inamice întrucât fostul premier Ludovic Orban a fost redirecționat către o altă intrare. Ca să ajungă acolo, Orban a trebuit să treacă printre protestatari.

„Am fost scuipat, lovit cu bățul de la steag, lovit cu piciorul, ca să nu se vadă pe cameră, înjurat, insultat în cele mai grobiene mijloace. În plus, era evident că erau oameni acolo care erau agitatori și care îi incitau pe alții la o atitudine agresivă”, a relatat apoi Orban. Deputatul Antonio Andrușceac i-a sărit în ajutor, dar la înghesuială a fost lovit și el, cu toate că este membru AUR.

ADVERTISEMENT

Victimă colaterală a baricadării jandarmilor după porțile ferecate de la Palatul Parlamentului era să devină și liderul deputaților UDMR, Csoma Botond. „Am venit pe jos pe la Izvor. Jandarmii mi-au spus că nu pot intra pe prima intrare și m-am îndreptat către următoarea intrare. Am trecut printre protestatari, nu m-au lovit, m-au huiduit și amenințat. Mi-au zis luați-i gâtul. Cred că m-au recunoscut. Am văzut niște persoane în spatele meu, dar jandarmii i-au oprit și am intrat în curte. Nu m-au bruscat. Au spus afară cu UDMR, luați-i gâtul”, a spus Csoma.

Dialog despre ruperea chiloților și îndesare

Însă după spaima trasă, celelalte partide și-au regrupat forțele astfel că, deși AUR a câștigat bătălia, a pierdut războiul: cei șase viteji ai lui Simion au fost apoi sancționați cu astfel că iureșul provocat pe 10 mai i-a costat peste 5.000 de lei pe lună.

Neconsolat a fost mai ales Titi Stoica, acesta sunându-și noaptea colegi de la alte partide ca să-i înjure. Ghinionul lui a fost că unul dintre ei, Gheorghe Șoldan, l-a și înregistrat, iar de presă:

Titi Stoica : Jegule, înregistrezi jegule?

: Jegule, înregistrezi jegule? Gheorghe Șoldan : Suni la ora asta colegii, Titi?

: Suni la ora asta colegii, Titi? Titi Stoica : Da, mă, să iți dau la m*** de aia te sun. La toți ca tine. Mânca-mi-ați p*** de gropari!

: Da, mă, să iți dau la m*** de aia te sun. La toți ca tine. Mânca-mi-ați p*** de gropari! Gheorghe Șoldan : Am înțeles, Titi. Acum cine vorbește, prietenul tău sau cine?

: Am înțeles, Titi. Acum cine vorbește, prietenul tău sau cine? Titi Stoica : Da, mă-ta!

: Da, mă-ta! Gheorghe Șoldan : Așa se vorbește cu un parlamentar, nu? Sunat la ora 2 dimineața să fie înjurat de cineva de la AUR. Dacă asta e politica pe care o promovați…

: Așa se vorbește cu un parlamentar, nu? Sunat la ora 2 dimineața să fie înjurat de cineva de la AUR. Dacă asta e politica pe care o promovați… Titi Stoica : Exact. Mâine să nu vii la Parlament, jegule!

: Exact. Mâine să nu vii la Parlament, jegule! Gheorghe Șoldan : Dar de ce să nu vin la Parlament?

: Dar de ce să nu vin la Parlament? Titi Stoica : Că-ți rup chiloții de pârţar, ce ești, mă, m*******!

: Că-ți rup chiloții de pârţar, ce ești, mă, m*******! Gheorghe Șoldan : Am înțeles. Te ții de nas când vorbești, Titi? Atâta poți? Nu poți să-ți asumi bărbătește ceva?

: Am înțeles. Te ții de nas când vorbești, Titi? Atâta poți? Nu poți să-ți asumi bărbătește ceva? Titi Stoica : Am să te trimit la oi, măi, m*******, acolo unde iti este locul, mă p*******.

: Am să te trimit la oi, măi, m*******, acolo unde iti este locul, mă p*******. Gheorghe Șoldan : Și mai ce o să-mi faci?

: Și mai ce o să-mi faci? Titi Stoica: Și am să ți-o îndes!

Incidentul a fost prea mult și pentru conducerea AUR care l-a exclus pe Stoica dar, ca și în cazul lui Focșa, a fost iertat după mai puțin de jumătate de an de la incident. „Omul ăsta are o problemă cu alcoolul, e un păcat. Ştiam de problema lui, a recidivat. Mulţi români suferă de această patimă (…) Trebuie să fim intransigenţi, dacă vrem să curăţăm Parlamentul acela şi noi alegem de fiecare dată să dăm un exemplu”, spunea Simion la momentul excluderii, însă apoi puseul de intransigență i-a trecut.

Simonis, spaima AUR-ului

Probabil pentru că printre adversarii AUR sunt unii parlamentari la fel de pricepuți în a utiliza insulte și amenințări. Printre ei, nimeni altul decât președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD). Încă de anul trecut, acesta arătase că nu are rețineri să le răspundă celor de la AUR în același stil. Când Focșa i-a spus „Valutistule!”, Simonis i-a întors-o prompt: „Valutistă-i mă-ta!”, ceea ce a apoi l-a făcut pe Focșa să se lamenteze în fața camerelor că a fost pângărită amintirea mamei sale care răposase în urmă cu doi ani.

Simonis s-a legat și de mama lui Simion într-o altercație verbală la începutul unei ședințe de plen din luna noiembrie, dialog ce a fost înregistrat și apoi făcut public de liderul AUR. „F…. morții mă-tii să-ți f…t! Băga-mi-aș p…a în mă-ta! Îți sparg dinții, ascultă ce îți spun. Ține minte treaba asta”, i-a spus Simonis lui Simion. Ulterior, președintele Camerei s-a justificat de la microfonul sălii de plen invocând faptul că Simion ar fi fost primul ce a adus mamele în discuție: „La începutul şedinţei, un domn deputat, mai rusofil aşa, căruia nu merită să îi spun numele, a venit şi mi-a spus, citez: Am să o violez pe mă-ta! Aşa mi-a spus acest individ la începutul şedinţei, şi poate că şi reacţia mea a fost una vehementă.”

Șoșoacă, izvor nesecat de insulte

Dacă partidele de la putere au reușit să mai țină parlamentarii AUR cât de cât în frâu, fie cu sancțiuni disciplinare, fie cu înjurăturile lui Simonis, deocamdată nu s-a găsit leac pentru senatoarea Diana Șoșoacă, ale cărei răcnete se aud constant în plen, ca să nu mai spunem că-și hărțuiește colegii pe care-i urmărește pe holurile Parlamentului cu telefonul pornit pe filmare. Inclusiv premierul Marcel Ciolacu a fost printre victimele sale.

„Un grobian care nu a muncit toată viaţa lui şi care a ajuns să dicteze în Parlamentul României şi ca prim-ministru. Ai vândut ţara americanilor şi NATO, ne-ai băgat în război”, i-a urlat Șoșoacă lui Ciolacu ce tocmai dădea declarații presei acreditate la Parlament. Primul-ministru a fost nevoit să plece din fața ziariștilor cu Șoșoacă răcnind după el. În acea zi, senatoarea perturbase și ședința de plen folosindu-se de un fluier și de o talangă.

Tot de frica lui Șoșoacă, a fost anulat discursul pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi trebui să-l susțină în plenul Camerelor reunite, în luna octombrie. A fost suficient ca senatoarea să scrie, cu o zi înainte, pe Facebook: „Mâine avem spectacol în Parlament. Vă anunț de acum.” Nici măcar combativul George Simion nu a reușit să-i închidă gura. Când a izbucnit scandalul privind o suspiciune de viol la școala de vară a AUR, Șoșoacă l-a luat la ochi pe Simion: „Pleacă de aici, susținător de violuri și de violatori!” În fața unei asemenea insulte, liderul AUR a venit și el cu una pe măsură: „Pesedisto! Du-te, pupă-l pe Ciolacu”.

„Vi se pare că sunteți o doamnă?”

Deocamdată, singurul care a reușit să-i dea o replică pe măsură lui Șoșoacă a fost președintele Comisiei de muncă de la Camera Deputaților, Adrian Solomon, care altminteri are și el un „cazier” bogat în insulte și amenințări. Însă când senatoarea a năvălit în Comisia de muncă, a avut parte de aceeași doctorie pe care de obicei o administrează altora, după cum rezultă din dialogul relatat, în luna mai, de către „ ”:

Diana Șoșoacă: Nu știți dumneavoastră limba română. Ce profesie aveți? Cu tot respectu’.

Adrian Solomon: Sunt Acar Păun.

Diana Șoșoacă: Ce sunteți?

Adrian Solomon: Acar Păun.

Diana Șoșoacă: Așa sunteți? Da? Și vi se pare normal să luați la mișto un senator al României? Vreți să vă iau la mișto? Apropo, știi că atunci când vorbești cu o femeie te ridici în picioare?

Adrian Solomon: Dumneavoastră vi se pare că sunteți doamnă? Vi se pare? Mie nu mi se pare.

Diana Șoșoacă: Nu vi se pare? Da’ mitocan sunteți. Și grobian.

Adrian Solomon: La fel ca dumneavoastră.

Diana Șoșoacă: Eu v-am respectat și nu meritați, pentru că sunteți un mitocan de cea mai joasă speță. Deci, dumneavoastră v-ați bătut joc de toate ONG-urile, ați mințit că pe data de 15…

Adrian Solomon: Luați dulapul de aici!

Diana Șoșoacă: Dulap e mă-ta!

Adrian Solomon: Luați dulapul ăsta de aici, vă rog frumos, domnule președinte!

Diana Șoșoacă: Tu ce ești?

Adrian Solomon: Eu sunt șifonier, doamnă.

Pantaloni murdari și dinaintea goală

Pe lângă premianții Șoșoacă, Simonis și războinicii AUR, mențiuni onorabile la disciplina „insulte și amenințări” merită și alți politicieni, inclusiv din partea puterii. Trebuie menționată jubilarea deputatului Radu Cristescu (PSD), atunci când UDMR a fost scoasă de la guvernare: „Locul UDMR este la bordel, unde adastă curvele! Pentru că UDMR asta este! Un grup de curve politice care după revoluție și-au înființat propriul bordel și cu el își atrag clientela (…) Boarfele udemeriste s-au obrăznicit prea mult. Au ajuns amenințare fățișă la siguranța națională.”

Nu cu mult mai breaz a fost nici ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, când s-a certat în Parlament cu cei de la USR pe tema traficului și consumului de droguri în România: „Nu mai cumpără nimeni această retorică în care toţi sunt răi şi numai dvs sunteţi buni, în care se face numai rău în România până ajungeţi dvs la guvernare unde aţi mai fost duşi de urechiuşe şi unde aţi plecat cu pantalonii murdari, la prima bătălie politică. Sunteţi distruşi din clipa în care v-au lăsat cei care v-au creat şi v-au manipulat din urmă, înţelegeţi? De atunci sunteţi distruşi. Aţi rămas fără epoleţi, cu dinaintea goală.”