Scene cu mare impact emoţional la Fanatik SuperLiga. Cine a început să plângă în studio când Lupu discuta cu Horia Ivanovici. Exclusiv

Dănuţ Lupu a fost condamnat la şapte luni şi 10 zile de închisoare cu executare după ce a fost prins conducând fără permis. la FANATIK SUPERLIGA, acolo unde a avut un dialog emoţionant cu Horia Ivanovici.

Scene cu mare impact emoţional la Fanatik SuperLiga! Robert Niţă a început să plângă: “Este colegul nostru…”

În studio au fost scene emoţionante, Robert Niţă izbucnind în lacrimi după intervenţia telefonică a lui Dănuţ Lupu, :

“Este colegul nostru…”, este singurul lucru pe care a putut să îl spună Robert Niţă printre lacrimi. După câteva secunde de tăcere, a intervenit directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă:

“Asta e viaţa pentru că oricât am ţine la el… şi eu ţin foarte mult la el. Am fost coleg, prieten, lucra pentru mine de multe ori. Acum, ce să faci? Trebuie să accepţi situaţia. Să fie acelaşi om pe care îl ştim noi.

Fruntea sus, un om vesel, un om care are curaj să ia viaţa în piept, chiar dacă situaţia este una dificilă”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici: “Mi-a venit să plâng. De aia m-am şi oprit”

Moderatorul Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a fost unul dintre cele mai grele dialoguri pe care le-a avut în atâţia ani de presă, spunând că i s-a făcut un nod în gât:

“Crede-mă, am mulţi ani de emisiune, nu am mai fost atât de… Mi-a venit să plâng. De aia m-am şi oprit. Nici nu mai era jurnalistică, deja îl chinuiam pe bietul om. Am avut un nod în gât, n-am mai putut să continui.

Îmi cer scuze pentru cei care au vrut să afle mai multe amănunte, dar nu am mai putut. Omul ăla plângea în hohote în sufletul lui, când vorbea cu noi. Ditamai omul, l-aţi auzit”, a spus Horia Ivanovici.

