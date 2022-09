Scene greu de privit la Sunt celebru, scoate-mă de aici!. Giani Kiriță, aproape de leșin, Cristi Mitrea, în lacrimi: „Mi-a înghețat corpul”

Concurenții de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! au avut de trecut o probă care le-a pus la încercare curajul, încrederea, puterea și determinarea. Giani Kiriță a fost nevoit să-și înfrângă teamă de înălțime, iar deznodământul l-a făcut pe Cristi Mitrea să cedeze și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

sunt puși în fața celor mai mari temeri. Ediția a doua a emisiunii a venit cu noi probe, care mai de care mai greu de trecut.

Giani Kiriță, Lidia Buble, Anisia Gafton și Alex Bogdan au fost supuși unui test la înălțime menit să le pună la încercare determinarea, curajul, dar și inconștiența.

Cei patru au fost urcați pe o platformă suspendată la câțiva zeci de metri în aer, de pe care trebuia să sară pe o plasă de unde să culeagă mai multe stegulețe, urmând ca apoi să se arunce, fiind legați cu o sfoară.

Giani Kiriță a mărturisit încă dinainte de a intra în emisiune că se teme de înălțime. Mai mult, fostul fotbalist, care locuiește la etajul doi, a dezvăluit că nici măcar nu se poate uita în jos atunci când iese pe balcon.

„Exact ce am povestit că mi-e frică cel mai tare, aia mi s-a întâmplat. Îmi tremură inima”, a spus concurentul Sunt celebru, scoate-mă de aici! înainte de probă.

Giani Kiriță, aproape de leșin

Totuși, Geani Kiriță și-a adunat curajul și a făcut proba. Însă, acestuia i-a fost foarte dificil. S-a mișcat cu greu în aer și aproape că i-a fost teamă să respire. Colegii l-au încurajat de pe margine și au încercat să-i țină moralul ridicat.

„Acolo, cât eram pe platforma aia, cât mă ridicau, am încercat. Am stat foarte mândru. Când m-am dat jos, mi-a înghețat corpul”, a declarat Geani Kiriță după probă.

Cristi Mitrea a cedat. Fostul iubit al Andreei Mantea, în lacrimi

Geani Kiriță și Lidia Buble au acumulat 8 stegulețe, în timp ce Anisia Gafton și Alex Bogdan au reușit să culeagă cu unul mai mult, astfel că cei din urmă au câștigat recompensa, care a constat în mai multe produse alimentare.

Faptul că echipa lui a pierdut jocul l-a făcut pe Cristi Mitrea să cedeze emoțional. nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Nu mă interesează că am pierdut, dar modul cum am pierdut mă deranjează maxim sau din cauza cui am pierdut. Eu mă încarc foarte ușor dacă stau liniștit, să nu aud pe nimeni. Am nevoie de liniște. E foarte importantă liniștea de la o vreme încolo. Sunt multe guri în același timp.

E obositor rău de tot. Indiferent cât de mulți oameni aș avea pe lângă mine, cred că am ajuns la o vârstă în care mă încarcă foarte ușor orice fel de prostie”, a explicat Cristi Mitrea.