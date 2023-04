Scene ireale în NBA. Un jucător a fost trimis acasă, în timpul meciului, după ce și-a lovit un coleg. Video

A fost ultima zi a sezonului regular din NBA, iar miza au reprezentat-o ultimele locuri în cea de-a patra ediție a Play-In, faza eliminatorie care stabilește ultimele calificate în . Iar meciurile în care au fost implicate echipele care doreau să prindă ultimul tren au fost pline de tensiune. Și nu doar din perspectiva disputei sportive.

Tensiune maximă la meciul de NBA dintre Minnesota și New Orleans: Rudy Gobert și-a lovit un coleg și a fost trimis acasă, iar Jaden McDaniels și-a fracturat mâna lovind un zid

Duminică, 9 aprilie 2023, a fost ultima zi a sezonului regular din NBA. Iar dacă în Conferința de Est lucrurile erau clare, în Vest lupta era extrem de aprinsă.

Pentru că lucrurile nu erau clare în privința perechilor din Play-In, turneul ce oferă ultimele bilete pentru lupta la titlu. Iar una dintre confruntările care aveau să decidă forma finală a tabloului a fost Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans.

Gazdele n-au început deloc bine. Au pierdut primul sfert 18-30. Iar spiritele în sânul echipei s-au încins. Mai ales că diferența de 12 puncte s-a păstrat pe măsură ce jocul avansa către pauză.

Și, când mai rămăseseră 4:12 minute din sfertul secund, fanii au avut parte de un meci șoc. Jucătorii au fost chemați la un time-out, discuțiile dintre ei s-au aprins, iar Rudy Gobert l-a lovit pe colegul său Kyle Anderson.

”Taci din gură, cățea”, ar fi fost auzit, spunând, Gobert, înainte de a-și lovi colegul. Și, spun jurnaliștii americani, fusese pivotul-agresor fusese deranjat de reproșurile lui Anderson vizavi de jocul său defensiv.

Antrenorul Chris Finch a decis să-l scoată imediat din echipă pe francez. Și, mai mult, l-a trimis acasă. Ulterior, după ce s-a mai calmat, .

După o altă criză de nervi, Timberwolves a câștigat

N-a fost singura criză de nervi în sânul echipei. În timp ce se îndrepta către vestiar, Jaden McDaniel, frustrat pentru lipsa sa de performanță și rezultatul care continua să fie nefavorabil echipei sale, . Astfel că n-a prins finalul jocului.

În cele din urmă însă, în pofida acestor probleme, Timberwolves a izbutit să întoarcă soarta partidei. S-a impus cu 113-108, iar acum o așteaptă pe , pe care o va întâlni, tot acasă, în meciul din Play-In.

Cum arată tabloul din Play-In

Așadar, cunoaștem acum tabloul complet din faza Play-In pentru sezonul 2022-23. Cel de-al patrulea în care avem în NBA un astfel de format al competiției.

Echipele angrenate în această fază vor avea minimum două zile libere. După care vor începe jocurile. Iată cum arată programul complet:

12 aprilie: Atlanta Hawks vs Miami Heat, Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers

13 aprilie: Toronto Raptors vs Chicago Bulls, Oklahoma Thunder vs New Orleans Pelicans

15 aprilie: învins Heat/Hawks vs câștigător Bulls/Raptors, Loser of Lakers/Wolves vs Winner of Thunder/Pelicans