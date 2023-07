Scene ireale la Sepsi – FCU Craiova 1-0. Dică, ironii după accidentarea lui Rodriguez

Covăsnenii în primul meci al etapei a 2-a din SuperLiga cu golul marcat de Mario Rondon în finalul jocului, deși a jucat minute bune în superioritate numerică.

Rodriguez, accidentare gravă în Sepsi – FC U Craiova 1-0

În minutele de prelungire ale primei reprize din întâlnirea Sepsi – FC U Craiova 1-0, Jonathan Rodriguez s-a accidentat grav după un duel cu Mascarenhas. Mijlocaşul lui Sepsi a fost tăiat cu crampoanele de jucătorul oltenilor.

Arbitrul Adrian Cojocaru nu a stat pe gânduri și i-a acordat imediat direct cartonașul roșu lui Mascarenhas, însă momentele penibile au apărut după ce pe gazon și-a făcut apariția ambulanța care urma să-l transporte pe Rodriguez la spital.

Jucătorul lui Sepsi a fost urcat pe targă după ce a primit îngrijiri medicale pe gazon, dar apoi a început circul. În momentul în care cadrele medicale au încercat să-l bage în salvare, targa s-a blocat și ambulanțierii s-au chinuit câteva minute să rezolve problema.

În cele din urmă, Jonathan Rodriguez s-a dat jos de pe targă și s-a suit direct în salvare, iar targa a fost strânsă cu greu și băgată în mașina medicală după ce în ajutor a sărit și un jucător de la Sepsi.

Dică, nemulțumit de eliminarea lui Mascarenhas

Aflat la , Nicolae Dică a contestat cartonașul roșu primit de Mascarenhas. Tehnicianul a considerat că jucătorul său doar și-a zgâriat adversarul.

”În prima repriză a fost un joc echilibrat. Am fost organizați bine, apoi a venit acel cartonaș roșu. Și în 10 oameni ne-am organizat, am închis bine jocul, nu și-au creat multe ocazii. 10 contra 10 am avut și noi ocazii, nu am reușit să marcăm, dar voiam mai mult curaj. Să punem probleme, să avem o posesie mai bună, dar probabil eram obosiți.

Atitudinea a fost ok, m-a mulțumit. Trebuie să fii concentrat la fazele fixe, sunt multe jocuri care se decid așa. Nu am văzut faza respectivă, știu că a dat fault pentru noi, apoi am primit cartonaș roșu.

L-a zgâriat puțin și se dă roșu. Am înțeles. Am făcut bine ceea ce am pregătit, m-a mulțumit atitudinea băieților. Sunt pretenții la Craiova, domnul Mititelu a investit foarte mulți bani și trebuie să facem rezultate”, a declarat Dică.