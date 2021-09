Scene revoltătoare în Ilfov. Copil de 3 ani, lăsat la volan pe o stradă din Brănești

Un nou gest de inconștiență al adulților a fost semnalat în această săptămână în județul Ilfov. Un copil de doar 3 ani a fost filmat la volan pe o stradă din comuna Brănești.

ADVERTISEMENT

Copil de doar 3 ani, filmat la volan pe o stradă din Ilfov. Incidentul, petrecut în Brănești

Cetățeanul care a filmat întregul moment spune că era chiar în spate atunci când a văzut că mașina care circula pe șosea nu merge drept.

În imaginile surprinse și publicate de site-ul se vede cum bărbatul nu pare să realizeze la ce pericol își expune copilul sau pe ceilalţi şoferi.

Micuțul, de aproximativ 2-3 ani, stă în brațele tatălui său și conduce pe o stradă cu un trafic destul de aglomerat.

ADVERTISEMENT

Martorul evenimentului reclamă faptul că, iritat că a fost filmat, tatăl inconștient a devenit recalcitrant și a început să jignească.

În cele din urmă, incidentul a fost raportat la , iar cetățeanul care a filmat incidentul își dorește ca părintele iresponsabil să fie sancționat.

”Astăzi am surprins un domn care ținea un copil în braţe în timp ce conducea mașina și mergea haotic. L-am filmat, m-a văzut, m-a depășit și m-a blocat în trafic, iar apoi a început să mă jignească.Totul s-a petrecut pe o stradă circulată din Brăneşti, mai exact pe strada cu şcoala. Am fost la poliție și am anunțat.

ADVERTISEMENT

Mergeam în spatele mașini marca Opel şi am observat că mergea haotic. M-am apropiat de el și am observat în oglinda șoferului un copil foarte mic 2-3 ani. Apoi am hotărât să îl depășesc, am pornit filmarea și am filmat în timp ce depăşeam. După vreo 2 km m-a depășit acel domn, s-a pus în faţa mea.

A venit la mine la geam revoltat și m-a jignit. Eu l-am rugat frumos să mă lase să plec, într-un final m-a lăsat şi eu am căutat un echipaj de poliţie. Am anunţat incidentul. Sper să fie sancţionat acel om inconştient”, povestește martorul evenimentului, conform sursei citate.

Eveniment similar, raportat și în Dolj. O fetiță, lăsată la volan de tatăl ei

În iunie, un alt tată, din Dolj, a dat dovadă de o inconștiență la fel de cruntă, după ce și-a pus fetița să-i conducă mașina pe un drum din județ.

ADVERTISEMENT

Imaginile au ajuns atunci în spațiul online, urcate de tatăl minorei care s-a aflat în această ipostază extrem de periculoasă. Detalii, .