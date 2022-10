Scenele care se vor viraliza din serialul Clanul! Jojo: ”Nu sunt proastă”

Pro TV reia, și prin intermediul serialului Clanul, seria de mesaje sociale puternice. De această dată, așa cum a aflat FANATIK, este rândul serialului Clanul să arunce mesaje cu potențial de viralizare, în stilul făcut de Las Fierbinți, ani la rândul.

Cătălina ”Jojo” Grama, mesaj pledoarie pentru școală

Serialul Clanul prezintă – în mare – povestea unei familii de mafioți, o lume în care minciuna, trădarea și duplicitatea sunt regulile de căpătâi. Iar Jojo, actrița care interpretează rolul Magdei Udrea, soția șefului mafiei, are un mesaj cât se poate de puternic cu privire la școală.

ADVERTISEMENT

În episodul din seara zilei de luni, 24 octombrie 2022, în care, cu dibăcie, aduce în atenție importanța școlii. Și, chiar dacă, în producția difuzată de Pro TV joacă rolul de soție a unuia dintre cei mai temuți mafioți, o activitate nu tocmai ”intelectuală”, mesajul ei este explicit în favoarea celor care învață.

”Aș vrea să-ți intre bine în cap că nu sunt proastă. M-ai luat de proastă, te-am eviscerat. Și nu e o metaforă”, spune Magda Udrea, personaj întruchipat de Jojo.

ADVERTISEMENT

Mai mult chiar, subtil, ea aduce laude personajului Tudor Achim, jucat de actorul Denis Hanganu, în care va sublinia cât de importantă este educația, chiar și într-un univers guvernat de frică și de bani precum cel din lumea mafiei.

”Mă și mir de Bebe că mi te-a dat. E prima dată când am șofer cu Bacul luat, să știi că și eu-l am. Am luat cu 9, dar erau alte vremuri”, spune Cătălina Grama.

ADVERTISEMENT

Jojo din Clanul: ”Subiectul se acordă întotdeauna cu predicatul”

Chiar dacă, în Clanul, în replicile pe care le schimbă cu , Cătălina Grama se ”joacă” cu dezacordurile, personajul Magda Udrea explică motivul.

”Nu te uita la mine că vorbesc în dezacorduri, m-am obișnuit așa să mă înțeleg mai bine cu Bebe”, spune în serial Magda Udrea. Doar că, tot în producția de la Pro TV, în episodul care va fi difuzat în seara zilei de 24 octombrie, Jojo explică filosofia mamei de viitor ”mafiot”.

ADVERTISEMENT

”Când vine vorba de ăla mic, subiectul se acordă întotdeauna cu predicatul”, spune Magda Udrea, sugerând că și în cadrul clanului mafiot inteligența, nu forța, îl face pe un om lider.

ADVERTISEMENT

De altfel, pe când vorbea despre personajul ei, Jojo părea să pregătească ideea unor mesaje subliminale pe care urma să le lanseze. ”Este un personaj care necesită foarte multă gândire și acțiune. Este o luptătoare, foarte puternică, enigmatică și misterioasă în același timp, extrem de hipnotică”, spunea Cătălina Grama Jojo despre Magda Udrea.

Serialul Clanul, pe urmele Las Fierbinți

Vârfurile de audiență ale serialului Clanul par să transforme producția care urmărește viața unui clan mafiot într-un urmaș al comediei de mare succes Las Fierbinți. Iar în comedia care, de ani buni, face furori, au fost adeseori momente care, prin mesajele sociale puternice, s-au viralizat.

Acum doi ani, personajul lui Adrian Vancică din Las Fierbinți, simpaticul bețiv Celentano, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României, viralizat imediat, cu un record de 2 milioane de vizualizări pe Youtube.

”Nu vedeți cum trăim noi? Într-un banc de-ala sec care nu-l înțelege nimeni. Un pește mergea pe un drum. Asta-i România. Îl întreb: «ce caută mă, peștele ăla pe drum?» E normal?

Nu e normal, peștele trebuie să stea în apă. Dar a ajuns peștele ăla acolo că l-a pus mă-sa, l-a pus ta-su, un senator, un deputat, pe pile. Și el când s-a văzut acolo ce face? Nimic, încearcă să meargă pe bicicletă, ca să fie el mai cu moț. Nu mai e nimic normal”, spunea Celentano în mesajul viralizat.

Mesaje puternice a avut în Las Fierbinți și Robi, polițistul interpretat de Leonid Doni, cel care îndemna oamenii să lase răutatea deoparte, sau Firicel, actorul Toma Cuzin, care avea un mesaj cu tentă socială, generat de faptul că nu își putea trimite băiatul din serial la facultate.