Scenografie spectaculoasă a Peluzei Nord în derby-ul Rapid – FCSB: “Let’s go crazy!”. Foto şi video

Derby-ul etapei a cincea a play-off-ului din SuperLiga se joacă pe Arena Naţională între FCSB şi Rapid. , roş-albaştrii au cumpărat toate biletele puse în vânzare la această confruntare.

Scenografie spectaculoasă a FCSB-ului în derby-ul cu Rapid: “Let’s go crazy!”

, iar fanii au afişat cea mai spectaculoasă scenografie din actuala stagiune, cu mesajul: “Let’s go crazy! We just can’t get enough”, în traducere: “Să facem nebunii! Nu ne putem sătura”.

Gheorghe Mustaţă: “În momentul în care Florinel Coman a dat golul, în 10 minute s-au vândut 2700 de bilete online”

Gheorghe Mustaţă a declarat la FANATIK SUPERLIGA că în momentul în care Florinel Coman a deschis scorul cu CFR Cluj, s-au vândut 2700 de bilete online în 10 minute la derby-ul cu Rapid:

“După meci (n.r. cu CFR Cluj), am sunat pe băiatul care se ocupă de vânzarea de bilete. Primul lucru pe care mi l-a spus, în momentul în care Florinel Coman a dat golul, în 10 minute s-au vândut 2700 de bilete online.

În 10 minute… La momentul ăsta vorbim de 32.000. Nu ştiu ce s-a întâmplat azi noapte. Va fi sold out. Să fie 50.000 şi victorie cu Rapid. Dacă luăm şi titlul în faţa Rapidului…

Sărbătorim în faţa lor. E foarte frumos să sărbătoreşti în faţa unei echipe rivale. Gigi Becali va investi foarte mulţi bani. Cu această echipă nu poţi să mergi în Champions League.

“Eu mi-aş fi dorit să avem acest meci şi să sărbătorim titlul în Ghencea”

Echipa încă nu arată bine pentru Europa. Cu siguranţă Gigi Becali va investi. Eu mi-aş fi dorit să avem acest meci şi să sărbătorim titlul în Ghencea. Aş fi vrut să cântăm şi celebra:

«Anul acesta, titlul e-n Ghencea!». Oricum, tot în Ghencea este, noi suntem continuatoarea secţiei de fotbal. Asta este, n-ai ce să faci. Să vedem ce mai spun alţii? Că noi umplem stadioanele peste tot unde mergem.

Noi umplem stadionul acasă, iar în alte părţi sunt 400, 600-700. Ce pot să spun? Nu e păcat de stadionul ăla să stai 600 de oameni cu tot cu bodyguarzi, cu staff şi echipa adversă. Îşi bat joc de stadionul ăla.

Gândiţi-vă ce era acum în Ghencea şi la toate meciurile care le-ar fi jucat FCSB pe teren propriu. Şi venim şi spunem că ăla n-a jucat la Steaua?

Asta e bătaie de joc, dar dacă aşa le place? Nu putem să spunem nimic decât «să fie sănătoşi»”, a spus Gheorghe Mustaţă la FANATIK SUPERLIGA.