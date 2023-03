Școala care a interzis copiilor să alerge în pauze sau să se joace cu mingea la orele de sport: “Mulți au fost pedepsiți”

Dacă unii elevi se bucură mai mult decât orice în timpul recreației, iată că alții nici măcar nu se pot distra în voie în timpul lor. Într-o școală alergarea pe terenul de joacă în timpul pauzei este interzisă și de asemenea, zgomotul nu trebuie nici el să existe, conform regulilor.

Școala în care alergatul în timpul pauzei este interzis

O școală primară a fost criticată pentru că cu vârste cuprinse între patru și 11 ani să alerge pe terenul de joacă în timpul pauzei. Deși nu au reușit să ofere un motiv detaliat, se presupune că în realitate, conducerea școlii a furt să prevină producerea de accidente.

Un fost elev a apelat la Reddit pentru a reproșa școlii sale decizia luată și a calificat-o ca fiind una cât se poate de ”ridicolă”. Cei care nu respectau regulile rămâneau fără minge și de asemenea riscau să ajungă inclusiv la detenție, în ciuda faptului că erau destul de mici.

“În clasele primare, la școala mea, a interzis în totalitate alergatul, nici pe terenul de joacă. De asemenea, au interzis toate sporturile cu mingea și îți luau mingea dacă o luai de acasă și o puneau în dulapul de la sala de sport pentru a fi folosită în timpul orei de educație fizică.

Țineți cont de faptul că sunt copii cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani, așa că toată lumea a ignorat regulile și mulți au fost pedepsiți în detenție”, a fost mesajul revoltător al fostului el. Totodată, el a explicat și momentul în care școala din SUA a ajuns să confiște o minge de fotbal semnată și a refuzat să i-o mai dea înapoi unui copil.

Băiețelul respectiv avea mingea de fotbal semnată de un jucător faimos, însă conducerea școlii nu i-a mai dat-o niciodată înapoi. Totul s-a aflat în momentul în care mama micuțului a venit la școală pentru a recupera mingea, a cărei valoare era de peste 1.000 de dolari.

Reacții pe bandă rulantă după postarea fostului elev

În timp ce majoritatea utilizatorilor de pe Reddit și-au exprimat indignarea alții au vorbit despre modul în care școlile lor gestionau situația când au fost stabilite unele restricțiile. Un utilizator spre exemplu a împărtășit experiența trăită încă de la vârsta de patru ani.

Se pare că o tânără era atașata de o pătură, însă profesoara i-a furat-o. I-a fost mereu teamă să le povestească părinților toate cele întâmplate, cert este că în final aceștia au fost nevoiți să îi cumpere o alta nouă, notează .

”Urăsc când profesorii fură de la copii. Când aveam patru ani eram foarte atașată de o pătură de confort, iar profesoara mea a spus că sunt prea mare pentru asta și a furat pătura. Am refuzat să recunosc acest lucru părinților mei sau să o dau înapoi. Am țipat și nu am dormit timp de trei nopți la rând. Părinții mei au fost nevoiți să iasă și să-mi cumpere alta”, a fost comentariul.

Alți internauți în schimb au vorbit despre evenimente mai neplăcute care s-au petrecut în curtea școlii, de la vandalism, până la bătăi. “Într-o lovitură de geniu pur, personalul a decis că orice baie vandalizată va fi închisă pentru o săptămână la prima abatere, trimestrul pentru a doua, și permanent la a treia abatere. Au retras regula după ce au închis fiecare baie în prima zi”, a fost alt comentariu.