Scovergi rețetă. Ce să pui ca să aibă gustul din copilărie. Ingredientul de care puțini își mai amintesc

Rețeta de scovergi este una simplă de făcut și nu aveți nevoie de foarte multe ingrediente pentru a o prepara. Mulți dintre noi am crescut la țară și am gustat scovergile pe care le pregăteau bunicile. În anumite zone din țară, scovergile se mai numesc și turte, însă aluatul are aceeași compoziție. În materialul care urmează vă arătăm cum preparați scovergi pufoase ca să aibă gustul din copilărie. Trebuie doar să țineți cont de anumite trucuri pentru ca la final să savurați scovergi gustoase și delicioase.

Cum se fac scovergile de casă

Rețeta scovergi pufoase preparată de bunicii noștri era extrem de simplă de preparat. Pentru mulți tineri, scovergile le aduc aminte de perioada copilăriei. Aceste delicatese se făceau des în zonele rurale, în același timp cu pâinea de casă. Rețeta clasică a scovergilor este obținută din aluatul de pâine dospit.

. Fie că erau savurate la micul dejun sau pur și simplu ca o gustare, ele erau adorate de toată lumea. Pentru ca acestea să iasă bune, trebuie să țineți cont de câteva lucruri esențiale.

Aluatul scovergilor trebuie să stea prima dată la dospit, într-un loc cald, cel puțin 30 de minute. După ce și-a dublat volumul, aluatul se împarte în biluțe mai mari. Bunicile noastre întindeau aluatul cu mâna, dar îl puteți întinde și cu un sucitor, dacă vă este dificil cu mâna. În plus, ingredientul care dă un gust aparte turtelor este untura. Aceasta trebuie adăugată în aluatul scovergilor la început, pentru a ieși mai pufoase și gustoase.

Ingrediente pentru scovergi

Pe timpuri, . În plus, ele se consumau în diverse combinații, în funcție de preferințele fiecăruia. De regulă, scorvergile se pot mânca cu brânză sărată sau dulce, zahăr, miere sau dulceață. Așadar, pentru a prepara scovergi, nu trebuie să fiți bucătari profesioniști sau să fi făcut cursuri de gătit. Iată de ce aveți nevoie pentru compoziția lor:

600 g făină

25 g drojdie

270 ml apă

1/2 linguriță sare

250 ml ulei

2 linguri de untură solidă

1 lingură zahăr tos

esență de vanilie

zahăr pudră.

Mod de preparare scovergi

Haideți să vedem cum se face rețeta de scovergi simple. Prima dată încălziți apa și dizolvați în ea cubulețul de drojdie cu sarea, zahărul tos, esența de vanilie și untura. Făina o cerneți într-un castron mare sau chiar un lighean. Înainte de a vă apuca de făcut scovergi, drojdia se înmoaie în puțină apă călduță.

În mijlocul făinei faceți o adâncitură și turnați cei 270 de ml de apă. Prima oară se amestecă cu o lingură de lemn, iar mai apoi cu mâna. Amestecați foarte bine până obțineți un aluat elastic, care se desprinde ușor de pe mână. După ce ați terminat de frământat, acoperiți vasul cu un prosop și îl puneți la loc cald, pentru aproximativ 30 de minute. Aluatul trebuie să-și mărească volumul.

După ce a crescut, aluatul se împarte în grămăjoare de dimensiuni egale, care se întind pe masă sau pe un fund de lemn. De precizat, că mărimea lor nu trebuie să fie mai mare decât suprafața tigăii în care le prăjiți. Ulterior, uleiul se pune în tigaie la încins.

Scovergile se prăjesc pe ambele părți, pe rând. După ce le prăjiți, pe așezați pe o farfurie, una peste alta. Puteți presăra zahăr pudră peste ele sau le puteți consuma cu gem, dulceață sau cu brânză rasă, cașcaval și smântână. Poftă bună!