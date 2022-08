Scriitorul Salman Rushdie, înjunghiat pe scenă înainte de susținerea unui discurs. În ce stare se află acesta

Scriitorul Salman Rushdie a fost atacat pe o scenă din New York, la un eveniment la care trebuia să țină un discurs.

Primele informațiile de la fața locului arată că faimosul scriitor . Momentan, nu se știe în ce stare se află acesta.

Un alt scenariu este acela că scriitorul a fost lovit cu pumul de mai multe ori. Un martor spunea că ambele variante sunt posibile. Un bărbat a urcat pe scenă rapid și l-a atacat pe Salman Rushdie.

Totul s-a întâmplat chiar atunci când celebrul scriitor era anunțat de prezentator și a urcat pe scenă. După atac, Salman Rushdie a căzut la pământ, iar cel care l-a atacat a fost prins.

O filmare publicată pe rețelele de socializare arată cum autorul în vârstă de 75 de ani a fost înconjurat de un grup mic de oameni, care îi țineau picioarele ridicate în sus. Motivul ar putea fi pentru a-i asigura acestuia o circulație mai bună a sângelui spre piept.

Despre starea de sănătate a lui Salman Rushdie nu se cunosc prea multe detalii, potrivit poliției statului New York.

Deocamdată, se așteaptă o declarație din partea poliției pentru a se ști ce s-a întâmplat cu exactitate la eveniment. Acesta a fost transportat la spital cu elicopterul.

