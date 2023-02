Scrisoarea care a făcut 100 de ani pe drum. A fost expediată în Primul Război Mondial şi abia a ajuns. Ce mesaj conținea

Nu puține sunt situațiile în care scrisorile au întârziat către destinatari, iar unele au ajuns chiar și la 100 de ani după încheierea Primului Război Mondial (1914-1918-n.r). O astfel de situație a avut loc la o poștă din Marea Britanie, spre uimirea tuturor.

Scrisoare din Primul Război Mondial, ajunsă abia acum la destinatar. Cum a fost posibil

Scrisoarea a fost identificată la Poșta Hamlet Road, din sudul Londrei și se afla acolo încă din februarie 1916. Abia în urmă cu câteva zile a sosit la destinația vizată, doar că proprietarii nu mai erau aceeași ca acum un secol și mare le-a fost mirarea când au primit documentul.

. După ce a stat puțin pe gânduri, a hotărât să livreze epistola, pe a cărui ștampilă se afla chipul fostului rege al Regatului Unit, George al V-lea, primul monarh al Casei de Windsor.

”Am observat că anul trecut era ’16. Așa că am crezut că este… 2016. Apoi am observat că ștampila era mai degrabă un rege, decât o regină, așa că am simțit că nu putea fi 2016”, a relatat Finlay Glen, poștașul de la ”Hamlet Road”, potrivit

”Dragii mele Katie”, apare la începutul scrisorii. În urma unei analize amănunțite, s-a constatat că aparținea lui Christabel Mennel, fiica negustorului de ceai, Henry Tuke Mennel. În timp ce familia sa era plecată în vacanță, ea i-a scris soției magnatului local de timbre, Oswald Marsh.

”M-am simţi mizerabil aici, cu o răceală foarte puternică”, îi transmitea Christabel Mennel lui Katie, pe vremea când cartierul din sudul Londrei era un grandios centru de afaceri. ”O mulțime de oameni bogați din clasa de mijloc s-au mutat în zonă, la sfârșitul anilor 1800”, a precizat și Stephen Oxford, editor al unei reviste istorice.

Se pare că s-ar fi pierdut într-un colț întunecat al biroului de sortare din Sydenham, o zonă din sud- estul Londrei. Totuși, acest lucru încă nu este sigur, astfel că reprezintă un mister.

”Incidente ca acesta au loc foarte ocazional și nu suntem siguri ce s-a întâmplat în acest incident. S-ar putea să fi fost pierdut într-un colț întunecat al biroului de sortare din Sydenham și a fost descoperit doar recent”, a transmis pentru CNN un purtător de cuvânt al Royal Mail.

De altfel, deschiderea unei corespondențe care nu este adresată celui care intră în posesie, reprezintă o infracțiune în Marea Britanie, în conformitate cu Legea Serviciilor Poștale din anul 2000. Însă, nimeni nu-l poate da în judecată acum pe poștaș, așa că acesta nu a putut decât să ceară scuze.