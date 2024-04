Se întoarce Anamaria Prodan la FSCB să lucreze cu Gigi Becali? „Reghe a dat telefoane să se intereseze deja”

După patru ani de zile, Anamaria Prodan şi Gigi Becali au îngropat securea războiului. Impresara a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că s-a îmbrăţişat cu patronul FCSB şi au discutat despre ce s-a întâmplat între ei.

Se întoarce Anamaria Prodan la FSCB să lucreze cu Gigi Becali? “Am simţit că este ultimul obstacol de pe sufletul meu”

După împăcare, Anamaria Prodan a vorbit şi de posibilitatea de a lucra din nou la FCSB, precizând că să vadă dacă e adevărat:

“M-am îmbrăţişat cu Gigi Becali şi am simţit că vine Paştele. Am simţit că este ultimul obstacol de pe sufletul meu, scandalul cu Gigi Becali. Amândoi am povestit pas cu pas tot ce s-a întâmplat.

Eu am cerut scuze tuturor oamenilor din fotbalul românesc pe care i-am jignit, , inclusiv lui Victor Piţurcă, tuturor celor cu care am avut războaie, pentru Reghe, nu pentru mine.

Exact asta mi-a zis: «Măi, tată, nu e nevoie de scandaluri. Tu eşti deşteaptă, tu poţi singură. Tu nu ai nevoie să te baţi cu Reghecampf». A fost o glumă în momentul ăla în care spunea râzând că nu se bate cu femei.

“Tremură toţi! Reghecampf esa speriat când a citit în ziar. A dat telefoane să se intereseze dacă e adevărat sau nu”

Zici că n-au trecut patru ani. Nu i-am cerut să fie naş, el nu mai năşeşte. Şi dacă aş fi vrut, n-aş fi putut. El nu mai năşeşte de mulţi ani. Ieşea din viaţa asta. Sunt nişte lucruri pe care le faci pentru suflet, nu pentru fotbal.

Nu mă interesează să mă duc la Palat la FCSB. Departe de mine. Nu mă interesează. Nu am făcut business cu FCSB trei ani şi ceva. Ţi se pare că am murit de foame? Nu, a fost cea mai bună perioadă să se calmeze toată nebunia.

Nu am pierdut decât o prietenie şi mi-am adus nori de umbră în viaţa mea. Gigi Becali va lucra cu orice manager. Dacă era supărat pe mine şi aduceam o ofertă de 20 de milioane de euro pe Florinel Coman, Gigi Becali refuza pentru că nu lucrează cu Anamaria Prodan?

Tremură toţi! Reghecampf esa speriat când a citit în ziar. A dat telefoane să se intereseze dacă e adevărat sau nu. Îţi dai seama. Cea mai puternică echipă ever care a existat în fotbalul românesc agent-patron a fost Anamaria Prodan – Gigi Becali", a spus Anamaria Prodan la FANATIK SUPERLIGA.

