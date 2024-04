„Seara petreceam cu toții și dimineața ne plângeam prietenii”. Mărturia dureroasă a unuia dintre supraviețuitorii de la 2 Mai

Unul dintre supraviețuitorii de la 2 Mai a vorbit pentru prima dată despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea tragediei. Deși au trecut opt luni de la accidentul cumplit, în urma căruia doi dintre prietenii săi au murit, tânărul este încă devastat.

Prima mărturie a unuia dintre supraviețuitorii de la 2 Mai: „Nu cred că s-a făcut dreptate în vreun fel”

Scenele cutremurătoare cu Roberta si Sebastian spulberați de mașina condusă de Vlad Pascu, șoferul drogat, nu vor fi uitate de supraviețuitorii tragicului accident. După declarațiile controversate făcute de tatăl lui Pascu, marți, 9 aprilie, unul dintre tinerii care a scăpat cu viață din accident a făcut o mărturie dureroasă.

Tânărul susține că nu s-a făcut dreptate până acum. Speră ca la finalul procesului în care este judecat Vlad Pascu să se schimbe situația. Totodată, el spune că pe drumul dintre Vama Veche și 2 Mai nu există trotuar decât pe o mică porțiune.

„Nu cred că s-a făcut dreptate în vreun fel și pentru că procesul este în desfășurare. Poate la final se va face dreptate. Vreau să se știe și să audă cât mai multă lume! În primul rând, pe porțiunea Vama Veche- 2 Mai, doar pe o porțiune există un trotuar amenajat.

Noi pe acea parte amenajată am mers. La un moment dat s-a oprit în mijlocul câmpului așa că am mers cât mai aproape de câmp, astfel încât să nu stăm pe stradă. Asta se justifică de ce am mers noi pe partea «greșită»”, a declarat tânărul, potrivit .

Ce spune tânărul despre declarațiile lui Mihai Pascu

Cu privire la declarațiile tatălui șoferului vinovat, tânărul spune că au fost făcute „din disperare”. El a adăugat faptul că orice sentință va primi Vlad Pascu, cursul evenimentelor nu va fi schimbat.

„Vă dați seama cum au fost sentimentele atunci, seara petreceam cu toții pentru o zi de naștere și dimineața ne plângeam prietenii. Vă dați seama cum ne-am simțit cu toții”, mai spune acesta.

Marți, 9 aprilie, a avut loc un nou termen în dosarul în care părinții lui Vlad Pascu sunt judecați pentru comiterea mai multor infracțiuni. Tatăl șoferului vinovat de tragedia de la 2 mai,

Acesta susține că și că presa îi instigă împotriva familiei sale. De asemenea, Mihai Pascu a refuzat să vorbească despre tinerii morți în accident, spunând că este un „subiect tabu” și că sunt niște „copii morți în nişte condiţii anume”.