Sebastian Chitoșcă de la Survivor România a dat cărțile pe față. De unde au pornit certurile cu Elena și Maria

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România și a vorbit despre scandalurile cu Elena Marin și Maria Chițu. Fostul faimos susține că a încercat să facă orice pentru ca relația dintre băieți și fete să fie una bună.

Sebi a mai spus că a lăsat de multe ori de la el atunci când vorbea cu Elena ca să evite certurile. Acesta susține că băieții îi dădeau puțin mai multă hrană faimoasei pentru a evita discuțiile.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România a spus adevărul despre scandalurile cu Elena și Maria

că el și Zanni au renunțat să-i mai spună ceva Elenei din moment cea lua totul personal. Faimosul a răbufnit pe ultima sută de metri, mai ales după ce dansatoarea s-a apropiat de războinica Maria.

Fostul faimos a mai adăugat faptul că îi spunea Elenei frumos anumite lucruri, fără gânduri de ceartă. Discuțiile degenerau și se exagera de multe ori, după cum a recunoscut el.

„De multe ori, fără nicio glumă, cine împărțea hrana îi dădea Elenei puțin mai mult ca să nu creăm o discuție. Atunci când cineva crede că ai ceva cu el, și dacă are mai mult în cană, crede că are mai puțin.

Discutam ca doi oameni și apoi își activa modul dramă, un mod care nu înțelegeam de unde vine. Am început să ne dam seama de felul ei de a fi și am lăsat de la noi”, a declarat Sebastian pentru .

Fostul concurent a mai precizat că a încercat să se apropie de Elena și Maria, însă nu reușea, pentru că ele refuzau.

„Noi mereu am incercat, cand am avut o discutie cu oricare, stiam ca nu trebuie să ridicăm tonul putin mai sus. Noi ridicam tonul după 15-20 de minute de discutie. Eu nu am auzit-o pe Elena să spună că a greșit și ea puțin, ea doar spunea ‘minți’”, a mai spus fostul faimos.

„Ele refuzau contactul cu noi”

susține că Elena și Maria refuzau contactul cu băieții. În plus, tânărul a declarat că fetele se purtau normal în timpul liber, însă începeau să reacționeze altfel atunci când se simțeau în pericol de eliminare.

Fostul jucător de fotbal a subliniat faptul că Elena amintește mereu de certurile mai vechi, chiar dacă nu au nicio legătură cu prezentul.

În majoritatea timpului ele refuzau contactul cu noi. În ultima zi de competitie am avut și meci internațional. Am vorbit cu Zanni să mergem la fete, să fim uniți.

S-a dus Zanni, oarecum să le ridice și lor vibe-ul, să le ridice starea de spirit, și apoi a început… Dacă venim să vorbim serios, e o problemă, daca venim cu un vibe distractiv, e o problemă.

(…) Fetele erau foarte bine în timpul liber, se comportau normal când găteam, când stăteam împreună. Apoi când se gândeau că ar putea părăsi competiția, apăsau acceleratia.

Noi doar ne-am spus argumentele. Dacă vorbeai cu Elena un subiect din 25 iunie, îi spuneai ce ai făcut, ea îți spunea ce ai făcut în 2 februarie”, a mai adăugat Sebi.

Sebastian Chitoșcă, eliminat de la Survivor România

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat chiar înainte de jocurile individuale, care încep săptămâna aceasta. Faimoșii au puerdut ambele jocuri de imunitate săptămâna trecută și știau că va pleca cineva de la ei.

Sebastian știa că este posibil să plece, lucru care s-a adeverit. Faimosul a avut cele mai puține voturi din partea publicului. Zanni a fost din nou favorit, iar Elena s-a salvat.

Cu lacrimi în ochi, Sebi a părăsit competiția, nu înainte să le spună concurenților rămași câteva cuvinte.

Eliminarea faimosului a adus un val de reacții în mediul online. În timp ce unii dintre fani o susțin pe Elena Marin, alții au cu totul altă părere. Aceștia susțin că faimoasa face față foarte greu traseelor față de cum era înainte și că ea ar fi trebuit să plece.