Secretele ascensiunii Croaţiei la Campionatul Mondial! Din culisele academiilor lui Dinamo Zagreb şi Hajduk Split. Cum au crescut semifinaliştii din Qatar

Croaţia şi-a depăşit statutul de revelaţie, câştigat după Campionatul Mondial 2018, când a jucat finala, şi a devenit o selecţionată care bagă spaima în toţi adversarii. În Qatar, , după încă un meci-thriller, contra Braziliei, decis la loviturile de departajare.

Dinamo Zagreb şi Hajduk Split, laboratoarele unde s-au născut performanţele Croaţiei la Campionatul Mondial

În urmă cu patru ani, la Mondialul din Rusia, Zlatko Dalic s-a bazat pe un lot de 23 de jucători, iar 10 dintre aceştia fuseseră formaţi sau au trecut prin academia lui Dinamo Zagreb, în timp ce alţi 5 aveau ADN-ul lui Hajduk Split.

Dinamo Zagreb – Šime Vrsaljko, Vedran Ćorluka, Dejan Lovren, Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Luka Modrić, Tin Jedvaj, Milan Badelj, Marko Pjaca, Josip Pivarić

Hajduk Split – Ivan Strinić, Ivan Perišić, Lovre Kalinić, Filip Bradarić, Nikola Kalinić

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Campionatul Mondial 2022, când Zlatko Dalic s-a bazat pe mulţi dintre vicecampionii din 2018, dar a adus şi sânge proaspăt. , 10 şi-au făcut junioratul la Dinamo Zagreb, iar 5 la Hajduk Split.

Dinamo Zagreb – Martin Erlić, Dejan Lovren, Borna Sosa, Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Lovro Majer, Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Luka Modrić

Hajduk Split – Ivo Grbić, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Ivan Perišić, Marko Livaja

Cum recrutează Dinamo Zagreb juniorii. Condiţia numărul 1 pentru grupele sub 14 ani

Pentru a avea succes, Dinamo Zagreb şi-a construit un sistem bine organizat de recrutare a tinerelor talente, cu o regulă clară. Juniorii pentru grupele sub 14 ani sunt aduşi doar din apropierea capitalei Croaţiei, iar regula este ca aceştia să nu călătorească mai mult de 45 de minute până la baza de pregătire a lui Dinamo Zagreb. Limitarea a fost cerută de oficialii clubului pentru a nu da peste cap prea mult viaţa micuţilor fotbalişti.

Ce se întâmplă dacă scouterii lui Dinamo Zagreb descoperă un junior cu mare potenţial, dar acesta locuieşte prea departe? Şefii academiei au un scenariu pregătit şi pentru această situaţie. Astfel, juniorul este monitorizat constant, clubul stă în permanent contact cu familia şi antrenorul jucătorului şi ajută la dezvoltarea acestuia. De asemenea, fotbalistul este chemat la diverse turnee pentru a face parte din echipa lui Dinamo Zagreb.

Pentru restul grupelor, între U14 şi U19, Dinamo Zagreb caută juniori în întreaga ţara şi sunt aduşi la academia clubului, unde locuiesc şi sunt înscrişi la o şcoală aflată lângă baza de pregătire.

Obiectivele academiei lui Dinamo Zagreb

Dezvoltarea unui stil sănătos de viaţă Dezvoltarea tinerilor pentru a fi persoane mai bune Ajutarea copiilor să facă sport într-un mediu optim Responsabilizarea pentru obligaţiile şcolare Dezvoltarea de fotbalişti pentru echipa mare

Ce se întâmplă la antrenamentele juniorilor de la academia lui Dinamo Zagreb

După ce Croaţia a devenit vicecampioană mondială, în 2018, Saul Isaksson-Hurst, un antrenor cu o experienţă de peste 10 ani la academiile lui Arsenal, Chelsea şi Tottenham, a vizitat baza lui Dinamo Zagreb şi a dezvăluit câteva dintre metodele folosite la antrenamentele croaţilor.

Echipa U12 este prima care face trecerea de la teren cu dimensiuni reduse la terenul mare şi experimentează primii meciurile de 11 contra 11. În timpul partidelor, antrenorii sunt mai atenţi la îndeplinirea sarcinilor impuse juniorilor în diverse faze. Aceştia sunt încurajaţi să recâştige rapid mingile pierdute, motiv pentru care pressing-ul este utilizat încă de la cela mai fragede vârste.

Grupele U12 şi U13 au câte cinci sesiuni de antrenament pe săptămână plus un meci. Una dintre cele cinci sesiuni este dedicată mai mult mişcărilor fără minge. Jucătorii sunt încurajaţi să vorbească şi să-şi analizeze prestaţiile la antrenamente şi la meciuri.

La grupele U14 şi U15, juniorii sunt încurajaţi să joace pe două poziţii diferite, ceea ce duce la o flexibilitate a jucătorilor, dar şi la specilizarea pentru o anumită poziţie. La fel ca la grupele mai mici, antrenorii nu pun un mare accent pe sistemul de joc şi este acordată o atenţie sporită muncii individuale.

De la U19, juniorii încep să înveţe tactici de grup şi de echipă, iar accentul este pus pe detaliile tehnice. Din cauza programului şcolar, aceste echipe se antrenează în două grupe separate, iar şedinţele cu întreg lotul sunt programate doar de două ori pe săptămână.

2 calificări în sferturile de finală din UEFA Youth League (Liga Campionilor pentru echipe U19) are Dinamo Zagreb

Hajduk Split are trei sectoare de dezvoltare a juniorilor

La fel ca Dinamo Zagreb, Hajduk Split are o academie unde prima grupă este dedicată copiilor sub 8 ani. Pentru dezvoltarea acestora, clubul are trei sectoare diferite. Primul este cel al echipelor U8, U9, U10, U11, unde juniorii învaţă primele taine ale sportului, însă nu este încă pus accentul pe performanţă. Într-o prezentare a lui Andro Fistonic, fost manager asistent al academiei, aceste grupe făceau parte din “Fun sektor”.

Echipele U12, U13, U14 şi U15 fac parte din sectorul de mijloc, primul în care juniorii încep să-şi dezvolte calităţile. În fine, echipele U16, U17, U18 şi U19 fac parte din “Pro sektor”, unde academia începe să aibă anumite cerinţe specifice precum: joc dominant şi creativ, controlul posesiei pentru dezvoltarea abilităţilor tehnice şi tactice şi, nu în ultimul rând, este utilizat jocul poziţional ca bază a dezvoltării stilului.

9 meciuri consecutive fără înfrângere are Hajduk Split în ultimele două sezoane din UEFA Youth League

Şeful academiei lui Hajduk Split a lucrat 23 de ani cu Arsene Wenger: “Aceşti copii au nevoie de educaţie şi psihologie”

Din august 2019, academia lui Hajduk Split este condusă de Boro Primorac, fostul secund al lui Arsene Wenger la Nagoya Grampus Eight şi Arsenal timp de 23 de ani. Într-un interviu acordat în luna februarie, în presa locală, acesta susţinea că pune un accent foarte important pe educaţie şi a dezvăluit modul de lucru la academie.

“Hajduk a avut mereu o şcoală bună. Am păstrat toţi antrenorii, când am ajuns, ca să-i văd cum lucrează timp de un an sau doi. Nu am schimbat pe nimeni şi totul a funcţionat bine. M-am asigurat că lucrează bine, că sunt educaţi, ştiu limbi străine, înţeleg tactica şi iubesc să muncească. Am fost plăcut surprins de calitatea antrenorilor din Croaţia.

Îmi place să le ofer timp oamenilor, rezultatele nu pot fi obţinute peste noapte. Trebuie să avem toate posturile complete la academie. Aceşti copii au nevoie de educaţie şi psihologie. Fac totul pentru a mă asigura că fiecare junior termină liceul cât timp joacă la noi. Jucătorii pentru echipa mare sunt mereu construţi la academie”, spunea Boro Primorac.

Omul din spatele academiei lui Dinamo Zagreb: “Putem să obţinem cu uşurinţă jucătorii pe care îi vrem cu adevărat”

Academia lui Dinamo Zagreb are un şef nou de la începutul acestui an. Tomislav Butina, fost portar al campioanei Croaţiei, a revenit la club în 2019, când a devenit antrenor la grupele de juniori. În ianuarie 2022, după ce Željko Kopić a fost promovat pe postul de antrenor al echipei mari, a devenit şeful academiei clubului.

“Promovarea juniorilor, vânzarea de jucători tineri, totul merge de minune. Clubul a trăit din asta şi am devenit cunoscuţi în Europa. Urmărim tot ceea ce se întâmplă în Croaţia, ştim mereu cine sunt cei mai buni copii. Totul este bine pus la punct, inclusiv sistemul de scouting.

Putem să obţinem cu uşurinţă jucătorii pe care îi vrem cu adevărat. La fiecare meci de la grupele de juniori vin scouteri de la alte cluburi. Încerc să acopăr totul. Munca de la birou, întâlniri şi să-i urmăresc pe antrenorii de la grupe. Caut mereu sfaturi, nu am nicio problemă să întreb”, explica Tomislav Butina.

Academiile aduc bani grei în conturile lui Dinamo Zagreb şi Hajduk Split

Dinamo Zagreb şi Hajduk Split au înţeles perfect ce rol au în fotbalul european al momentului. Ambele sunt cluburi care produc jucători pentru export şi ştiu exact ceea ce trebuie să ofere.

“Trebuie să identificăm ceea ce noi putem oferi pe piaţa transferurilor şi deja facem asta foarte bine. Jucători creativi şi cu tehnică superioară, asta vrea piaţa de la noi. Nu au nevoie de jucători cu un fizic impresionant. Noi nu vom putea să oferim jucători cu un fizic ca cei care vine din ţările africane sau din sistemul francez”, declara Andro Fistonic în cadrul unui webinar despre metodologia implementată la academia lui Hajduk Split.

În ultimele două decenii, Dinamo Zagreb şi Hajduk Split au vândut fotbalişti pe sume impresionante, iar acest lucru s-a întâmplat şi în perioada 2019-2022. Campioana Croaţiei stă cel mai bine, după ce a încasat 84.950.000 de euro, în ultimele patru sezoane, pe jucători formaţi de academia clubului. Marea lovitură a fost dată cu Dani Olmo, care la 16 ani a părăsit academia Barcelonei şi s-a mutat la Zagreb, iar Dinamo a primit 29.000.000 de euro în schimbul atacantului spaniol.

Hajduk Split nu stă la fel de bine ca marea rivală, dar chiar şi aşa a încasat 11.850.000 de euro de pe urma jucătorilor crescuţi în academia proprie şi apoi vânduţi în Europa.

Jucătorii crescuţi de Dinamo Zagreb şi vânduţi în ultimele patru sezoane

Bartol Franjić – 7.500.000 euro (Wolfsburg, 2022-2023)

Lovro Majer – 13.000.000 euro (Rennes, 2021-2022)

Roko Baturina – 1.000.000 euro (Ferencvaros, 2020-2021)

Nikola Moro – 8.500.000 euro (Dinamo Moscova, 2020-2021)

Adrian Šemper – 1.500.000 euro (Chievo Verona, 2020-2021)

Vedad Radonja – 200.000 euro (AEK Atena, 2020-2021)

Mateo Leš – 250.000 euro (Heracles, 2020-2021)

Joško Gvardiol – 16.000.000 euro (RB Leipzig, 2020-2021)

Dani Olmo – 29.000.000 euro (RB Leipzig, 2019-2020)

Ivan Sunjic – 8.000.000 euro (Birmingham, 2019-2020)

Jucătorii crescuţi de Hajduk Split şi vânduţi în ultimele patru sezoane