Secretele lui Adi Despot, la aniversarea “Vița de Vie – 25 de ani”: “Implicarea socială mi-a adus crize de nervi și ulcer!”

În timp, Vița de Vie a devenit o formație de legendă pentru rock-ul românesc. Însă Adi Despot & co. sunt atât de proaspeți și acum, încât parcă nici nu se simte că a trecut un sfert de secol de la înființarea trupei. .

„Problema mea este că atunci când mă implic, într-o formă sau alta, într-o zonă socială, singurele lucruri pe care reușesc să le obțin sunt o mie de nervi și o criză de ulcer. Nu știu dacă din partea celor care ne conduc este rea voință, prostie sau indiferență, dar, cu siguranță, schimbarea nu va veni de la ei. Doar de la noi va trebui să vină!”, a declarat Adi Despot, ÎN EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.RO.

Trupa pregătește câteva surprize, printre care lansarea unui nou album și un concert aniversar, prevăzut să se desfășoare la Sala Palatului, în luna noiembrie. Până atunci, însă, Vița de Vie a început sărbătorirea celor 25 de ani, în luna martie, cu un joc video, mai exact cu o aplicație numită „Vița de Vie – Soundcheck Attack”, unde apar harta României și orașele. „Fiecare oraș este un nivel. Pentru că, din pricina pandemiei, nu puteam pleca în turneu pentru a sărbătorii cei 25 de ani, iar industria noastră era blocată, am dezvoltat acest joc”, a explicat liderul trupei.

Adi Despot, despre o premieră mondială: „ ‘Vița de Vie – Soundcheck Attack’, metafora luptei cu boșii care ne conduc!”

Potrivit lui Adi, ideea creării acestei aplicații a fost una dintre consecințele lockdown-ului și ale pandemiei. Chiar dacă Despot nu-și mai afișează ostentativ mesajele protestatare, jocul „Vița de Vie – Soundcheck Attack” este o metaforă a luptei împotriva celor care ne conduc, dar va constitui și baza viitorului album al trupei.

„În joc apărem noi, o trupă care pleacă în turneu și care este atacată de diverși oameni, pe care, prin muzică, îi transformăm în fani. Mergem în fiecare oraș din țară și turneul se încheie la Turda. Apar diverși boși, în care noi tragem cu… muzică. Fiecare joc de acest gen trebuie să conțină, din când în când, lupte cu diverși boși, șefi…”, a precizat Adi.

„Această aplicație este suportul pentru un album, ‘Best of Vița de Vie în opt biți’. Altfel spus, coloana sonoră a jocului este, practic, muzică pentru PC-uri. Suntem prima trupă din lume care a realizat așa ceva”, a dezvăluit artistul.

Jocul este disponibil gratuit pe Google Play, pe Apple și pe alte platforme online. După apariția aplicației, trupa a început să lucreze la câteva piese noi, trei dintre ele fiind deja înregistrate. Adi Despot nu știe, deocamdată, când și sub ce formă va fi lansat următorul album.

„La vârsta mea, este indicat să fac doar muzică și să intervin numai când e cazul”

Revenind la mesajele cu tentă socială, Adi Despot susține că schimbarea trebuie să vină din partea tinerilor, în care artistul pare foarte încrezător. De altfel, în periplul început în țară, după reluarea concertelor, membrii trupei au avut, de multe ori, ocazia să stea de vorbă cu fanii și să observe modul în care aceștia privesc situația din țară.

„La Iași am discutat cu niște copii de vreo 22 – 23 de ani și am rămas impresionat de modul în care văd viața și știu că schimbarea este în mâinile lor. Am văzut că sunt implicați în diverse activități civice. La vârsta mea, cred că este mai indicat pentru sănătatea mintală să continui să fac muzică și să intervin doar când este cazul. Dar ei, cei care vin din spate, trebuie să schimbe aceste lucruri”, a continuat Despot.

Un dublu vinyl cu 25 de piese și un show grandios, programate pentru luna noiembrie

Dincolo de alte planuri, cu certitudine, în luna noiembrie va fi lansat primul dublu vinyl marca Vița de Vie. În funcție de preferințele fanilor, Despot și colegii săi au ales cele mai iubite 25 de piese din repertoriul trupei, pentru a marca aniversarea celor 25 de ani de existență.

„Tot în luna noiembrie plănuim să luăm cu asalt Sala Palatului și să facem un concert aniversar, care va exemplifica toate formele prin care trece Vița de Vie, de la o simplă formulă acustică, formată din doi oameni, eu și Cezar, la formula electrică, la formula noastră acustică definitivă, cu Mandela, și inclusiv formula noastră simfonică”, ne-a mărturisit Adi Despot.

Invitații speciali la concertul de la Sala Palatului, un mare semn de întrebare

În acest moment, deoarece spectacolul se găsește în faza de proiect, liderul trupei Vița de Vie nu poate preciza dacă la concertul de la Sala Palatului din București vor participa și invitați, în ciuda faptului că recunoaște că formația are o mulțime de prieteni.

Referindu-se la lipsa garanțiilor, într-o perioadă marcată de criza Coronavirusului, Despot a detaliat: „Dacă am învățat ceva din această pandemie, este faptul că planurile nu mai au niciun rost. Din păcate, traversăm o perioadă total impredictibilă, iar cei care ne conduc nu au niciun fel de viziune și de interes pentru branșa artistică. Nu are niciun rost să-ți faci planuri care implică investiții financiare, pentru că nu există nicio garanție că în luna noiembrie se va putea cânta. Este foarte posibil să apară un alt lockdown…”

În același timp, trupa a revenit pe scenă și concertează prin toată țara. „Suntem destul de plecați de acasă. Tocmai ne-am întors de la Iași, unde am cântat la festivalul ‘Rock another world’. Lunile iulie și august vor fi pline, pentru că vom revizita țara de sus în jos și de la stânga la dreapta”, a continuat liderul trupei Vița de Vie.

„Copiii fac cel mai mult mișto pe seama mea”

Familia Despot este, în genere, una… „muzicală”. Mama lui Adi este textier, iar copiii cântă, asemenea tatălui lor.

Întrebat dacă cei dragi lui vor participa la aniversarea celor 25 de ani de activitate ai formției, liderul trupei a răspuns: „Într-o oarecare măsură. Ei sunt cei mai buni sfătuitori ai mei, pentru că suntem o familie foarte frumoasă, unde nu mi se ridică o statuie. Copiii sunt cei care fac cel mai mult mișto pe seama mea și a muzicii mele, iar asta mă face să râmân într-o stare de sănătate mintală garantată”.

Toma, fiul lui Adi Despot, se ocupă de producție muzicală. „Împreună cu el, cu Killa Fonic, cu Ovidiu Lipan Țăndărică și cu Adi de la Vâlcea, făcând un solo de chitară, am scos o melodie pentru Tazz. Părțile de beat-uri sunt făcute de Toma”, și-a lăudat Adi, fiul.

În încheiere, Despot a povestit și cum decurge „concurența” muzicală în familia lui, și s-a amuzat pe marginea acestui subiect: „Am un home studio. M-am închis în balcon și stau zid în zid cu camera lui Toma. Nu există bucurie mai mare decât să aud zgomot atât din camera mea, cât și din a lui. Se aud vibrații în pereți, de la muzica pe care o face el…”