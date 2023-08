Secretele lui Florin Pârvu, omul-cheie de la Petrolul: „Guardiola m-a influențat”

în Superligă. Echipa este pe locul trei în SuperLigă, cu 11 puncte, iar dacă în primele două etape nu ratau două lovituri de la 11 metri, formația putea fi lider.

Florin Pârvu, omul care duce Petrolul în top

, antrenor venit din China după ce Nae Constantin a plecat în iarnă de la echipă. Acesta a schimbat radical fața echipei.

ADVERTISEMENT

Antrenorul spune că filozofia sa a fost influențată de perioada în care Pep Guardiola la FC Barcelona, atunci când acesta nu folosea vârf de atac și spunea că atacantul său este numit spațiu liber.

”Nu ne uităm acum la clasament, e prea devreme. Adevărul este că nu arată rău clasamentul. Nu am un mentor, eu sunt, când eram jucător, am început licențele. Le-a făcut la FRF, am luat carnetul în România.

ADVERTISEMENT

Se poate, eram la Dinamo, am luat licența B, după care eram în Cipru și veneam și făceam licența în România. Am făcut Academia Națională de Educație Fizică și Sport, de acolo am carnetul de antrenor. Când eram jucător, am început să învăț.

Mi-a plăcut mult Guardiola la Barcelona, la începuturi, când jucau în echipă cu Xavi, Iniesta, Messi. Nu aveau un atacant, un număr 9. După o victorie de 5-0 a fost întrebat de jurnaliști cum face de câștigă cu scorurile astea fără să joace cu un atacant.

ADVERTISEMENT

El a spus că atacantul lui este spațiul liber. De aici a plecat nebunia mea, îmi place să am o posesie cu o progresie foarte bună.

Nu e ușor, meseria de antrenor este foarte grea, nu se compară cu ce a fost ca jucător. Am avut noroc să colaborez cu antrenori buni. Am un preparator fizic care a lucrat cu Diego Simeone opt ani”, a spus Florin Pârvu, la FANATIK SUPERLIGA.

Florân Pârvu este la prima experiență ca principal al unei echipe mari. El a mai fost principal doar la Henan U19, în China, între 2016 și 2023. A fost secund la Rapid, alături de Dan Alexa, Petrolul, alături de Răzvan Lucescu și Drobeta Turnu-Severin, alături de Cosmin Bodea, Marian Bondrea, Nicolo Napoli și Ionel Gane.

ADVERTISEMENT

HORIA IVANOVICI și invitații săi vă așteaptă la FANATIK SUPERLIGA în fiecare zi de luni, marți și vineri, live, de la ora 10:30, pe FANATIK.RO și în reluare, de la ora 17:00, pe Facebook și Youtube.