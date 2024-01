Secretul lui Răzvan Lucescu la 54 de ani. Alimentele care nu lipsesc din dieta antrenorului

Fiul lui Mircea Lucescu a vorbit, la trecerea în noul an, despre această dietă pe care o respectă cu strictețe. Deși recunoaște că nu mai ”arată” ca la 20 de ani, fostul mare portar al Rapidului și actual antrenor al PAOK Salonic a vorbit despre forma sa fizică, pe care o consideră a fi bună. Desigur, Răzvan Lucescu nu concepe să bea alcool, printre altele.

Secretul lui Răzvan Lucescu la 54 de ani

”Mănânc puțin, fac sacrificii și nu arăt ca la 20 de ani, arăt ca la 50 de ani… Fac eforturi. Încerc să mănânc cât mai puțin, încerc să mănânc cât mai mult pește, încerc să nu mănânc gătit.

ADVERTISEMENT

Mănânc salate, legume la grătar sau la cuptor, deci cât mai simplu și natural. Beau un pahar sau două de vin seara, dar în timpul zilei nu beau deloc alcool. , și mă ajută și să fiu pe teren, la antrenamente și meciuri, așa cum îmi doresc”, a mărturisit Răzvan Lucescu, într-un interviu acordat .

Răzvan Lucescu și-a încheiat cariera în 2004 și a fost, inițial, vicepreședinte la Rapid. A decis în cele din urmă să urmeze o carieră de antrenor. Și-a antrenat echipa de suflet, Rapid București, în sezonul 2005/2006, atunci când a reușit să atingă cu giuleștenii sferturile de finală ale Cupei UEFA.

ADVERTISEMENT

După o aventură la FC Brașov în 2007, Răzvan Lucescu a ajuns selecționerul României în 2009, însă în 2014 ajungea în cele din urmă în Grecia, acolo unde a ajuns să fie extrem de apreciat. După o perioadă petrecută la Xanthi, Răzvan Lucescu semna în 2017 cu PAOK Salonic, însă în 2019 mergea la Al-Hilal, echipă alături de care reușea să câștige Liga Campionilor Asiei.

S-a întors în 2021 la PAOK Salonic, echipă pe care o antrenează și în prezent și are an de an obiectiv clar să câștige titlul de campion al Greciei. Mircea Lucescu povestea cum fiul său a ales o carieră de antrenor pentru că nu s-a împăcat cu ideea de a fi un simplu conducător.

ADVERTISEMENT

A și reușit să ajungă un antrenor de top, într-o meserie unde există percepția că portarii nu ar fi buni manageri, cu excepția unor nume grele ca Dino Zoff sau Julen Lopetegui, printre alții. au câștigat acel campionat. Iar după un an a venit la mine și mi-a spus: Eu nu pot să fiu conducător, mă fac antrenor. I-am zis vino lângă mine să vezi cum e.

Și a zi nu. L-a ajutat Dragomir și l-a trimis la un curs în Germania. A făcut un curs intensiv. Făceau cei de la Federația Germană de Fotbal pentru țările mai puțin dezvoltate în fotbal.

ADVERTISEMENT

A făcut o lună de zile, se trezea la cinci dimineața. Apoi a venit direct la Brașov, a promovat, apoi a venit la Rapid, a avut performanțele din cupele europene. Toată lumea îl critica că îl ajutam eu, dar nu era nimic adevărat. El a învățat cum trebuie să se comporte și ce trebuie să facă”, a dezvăluit Mircea Lucescu într-o intervenție pentru Digi Sport.