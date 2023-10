Secretul revenirii lui Ioniţă, dezvăluit de Bergodi: “E un tip sensibil”

Mijlocașul giuleștean a ajuns la cota 4 în acest sezon și dacă o ține tot așa își poate doborî propriul record stabilit pe vremea când evolua pentru Astra. Atunci, Ioniță a terminat competiția cu 10 reușite.

Ioniță este la a 2-a tinerețe

“Ce se întâmplă de l-ați resuscitat pe Ioniță? Ce ați vorbit? Așa în două trei vorbe să-mi spuneți. Cum l-ați resuscitat pe Ioniță? Ce ați vorbit? Chiar sunt curios”, a întrebat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici.

“Când am început campionatul, ok, nu era în vederile mele. Cîrjan a făcut două-trei meciuri bune, după era un pic căzut. Atunci am schimbat cu Borja, la fel a jucat una sau două partide ok.

După aia am făcut o rotație și a venit rândul lui Ioniță. El are un talent extraordinar ca jucător, dar uneori e așa, un pic, un băiat bun. Trebuie să dea mai multă intensitate în joc. Când are mingea la picior e greu cu el, are inspirație are pase filtrante.

E un băiat, e un tip sensibil. Și atunci, dacă el atinge multe mingi, e un jucător care poate face diferența. Nu sunt mulți jucători în România care au talentul acesta”, a declarat Cristiano Bergodi pentru FANATIK.RO.

Rapid ocupă locul 3 în Liga I

. Patronul giuleștenilor a adus în acest an jucători precum Rrahmani, Borza și Petrila. Spre bucuria lui Bergodi, Ioniță și-a ridicat și el nivelul, iar echipa pare mai competitivă ca oricând.

“Dar uneori, nu spun că se mulțumește, dar, e așa, pe teren, uneori nu cere mingea. Nu e că nu dă 100%, se antrenează bine. E un tip sensibil, trebuie vorbit cu el. I-am spus că îi dau încredere, trebuie să dea maxim și va fi un jucător important.

Și-a revenit cu aceste goluri și pase. Mă bucur pentru el. El mi-a zis că se mulțumește cu puțin, încă nu juca titular. I-am zis să stea liniștit că eu o să îi dau șansa de a juca.

I-am arătat încredere și el înțelege că a ajuns într-un moment în care trebuie să facă ceva. A ajuns la o anumită vârstă, ar fi păcat să se piardă un asemenea talent”, a declarat Cristiano Bergodi pentru FANATIK SUPERLIGA.

Bergodi despre Alex Ionita