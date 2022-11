Sediul FC U Craiova 1948, vandalizat după numirea lui Nicolo Napoli! Mesaje obscene pentru Adrian Mititelu. Video

Adrian Mititelu a numit noul antrenor în cursul zilei de miercuri, 10 noiembrie, iar . Este al nouălea mandat al tehnicianului la FC U Craiova. Totuși, la câteva ore după numirea antrenorului italian pe banca oltenilor, sediul clubului a fost vandalizat.

Sediul lui FC U Craiova 1948 a fost vandalizat

Sediul clubului FC U Craiova a fost vanalizat înaintea meciului din Cupa României Betano cu FC Voluntari, joi, 10 noiembrie, ora 16:00. Cel mai probabil ideea numirii lui Nicolo Napoli ca antrenor la FC U Craiova i-a nemulțumit pe suporterii olteni care au răbufnit.

Mai multe mesaje obsecene la adresa lui Adrian Mititelu au fost lăsate pe pereții clădirii. Potrivit presei locale, nu se știu deocamdată persoanele responsabile de vandalizarea clădirii, însă cel mai probabil fanii craioveni au cedat nervos după numirea în funcția de antrenor la FC U Craiova a lui Nicolo Napoli.

Vandalizarea clădirii vine și înainte de meciul cu FCSB în ultima etapă din SuperLiga înainte de startul Campionatului Mondial din Qatar. Oltenii au nevoie urgentă de puncte, după ce au ajuns la șapte meciuri consecutive fără înfrângere.

Adrian Mititelu l-a adus pe Nicolo Napoli pe banca lui FC U Craiova

FC U Craiova avea nevoie urgentă de un antenor după despărțirea cu scandal de Marius Croitoru, ajuns pe banca celor de la FC Argeș. În urmă cu două zile, Adrian Mititelu excludea în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, ca Nicolo Napoli să preia banca oltenilor.

După plecarea lui Marius Croitoru, clubul din Bănie a fost condus de cuplul Florin Drăgan – Marcel Răducan. Adrian Mititelu a fost în tratative finale cu Walter Zenga pentru a o prelua pe FC U Craiova, însă .

Printr-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook, Adrian Mititelu a luat o decizie surprinzătoare și l-a numit pe Nicolo Napoli antrenor la FC U Craiova. Este a noua oară când antrenorul italian va conduce clubul oltean.

Adrian Mititelu mărturisea că Nicolo Napoli nu se află pe lista de antrenori

Adrian Mititelu a vorbit înainte să-l numească pe Nicolo Napoli pe postul de antrenor despre variantele pe care le are pentru banca lui FC U Craiova. Antrenorul italian nu se regăsea pe lista patronului.

„Mi-e teamă să iau o decizie. Am două, trei variante, dar nu știu pe care să o accesez. Nu pot să spun pentru că încă mai caut și alte variante. Napoli nu e printre variante.

Am un antrenor român și doi străini, dar pe cei români când le cer și eu un plan, când auzi ce tâmpenii spun. Nu sunt ancorați în realitate. Am vorbit cu trei-patru antrenori români, dar m-am desumflat imediat după ce am avut primele discuții”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.