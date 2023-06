Șefii de la LPF și FRF și-au publicat declarațiile de avere! Gino Iorgulescu, salariu de șase ori mai mare decât Răzvan Burleanu

Gino Iorgulescu și Răzvan Burleanu au fost obligați, conform legii nr.372, care a completat legea 176 din 2010, , dar și Declarația anuală de interese. În urma cifrelor publicate a rezultat că Gino Iorgulescu are un salariu de șase ori mai mare decât Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu și-a făcut publică declarația de avere. Cât câștigă președintele FRF

Sumele pe care . Șeful fotbalului românesc câștigă din trei părți: președinte al Federației Române de Fotbal, UEFA și FIFA. Răzvan Burleanu este membru în Comitetul Executiv al forului european și membru în FIFA Council.

Pentru postul din fruntea Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu este recompensat cu 30.000 de lei pe lună (6.000 de euro). Totuși, sumele pe care președintele FRF le primește de la UEFA și FIFA sunt mult mai mari. În ultimul an, Răzvan Burleanu a încasat 30.000 de euro de la UEFA.

Totodată, șeful de la Casa Fotbalului a primit de la FIFA în ultimul an 248.830 de dolari. În total, Răzvan Burleanu a înregistrat încasări de 330.000 de euro în ultimul an. În Declarația de avere, Răzvan Burleanu a precizat că are venituri de 420.000 de euro în bănci și 320.000 de euro venituri anuale.

Acestora li se adaugă două terenuri intravilane și un apartament de 116 metri pătrați în Voluntari. Cele două terenuri i-au aparținut începând din 2019, în timp ce apartamentul a fost achiziționat în 2016. Răzvan Burleanu se află la al treilea mandat în fruntea FRF care se află în vigoare până în 2026. Șeful FRF a fost ales pentru prima oară în urmă cu 9 ani.

Gino Iorgulescu și-a făcut publică declarația de avere. Președintele LPF câștigă de 6 ori mai bine decât Răzvan Burleanu la FRF

Conform legii nr.372, care a completat legea 176 din 2010, toți președinții de federații sportive sunt obligați să își depună declarațiile de avere. În aceeași situație se află și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal și vicepreședintele FRF Gino Iorgulescu. Acesta se află în fruntea LPF începând din anul 2013.

Gino Iorgulescu se poate lăuda cu postura de cel mai bine plătit om din fotbalul românesc. Fostul fotbalist are un salariu lunar de 36.500 de euro în urma funcției pe care o îndeplinește în cadrul LPF. Este un salariu de șase ori mai mare decât banii pe care Răzvan Burleanu îi câștigă de la FRF.

Conform declarației de avere, Gino Iorgulescu deține o avere de aproximativ 300.000 de euro. Totodată, în declarația de avere a președintelui LPF apare un împrumut de 150.000 de euro la partenerul de afaceri Cosmin Olăroiu.

Gino Iorgulescu se află în fruntea LPF din 2013 și a fost reales în funcție în urmă cu un an, fiind singurul candidat. În fruntea forului care administrează prima ligă de fotbal a României, Gino Iorgulescu ajunge la un salariu anual de 440.000 de euro.