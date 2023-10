Șefii lui Dinamo au decis ce se întâmplă cu Ovidiu Burcă. Andrei Nicolescu: „E cea mai mare dezamăgire”

Dinamo nu a reușit să se impună pe Arena Națională în fața celor de la Poli Iași, scor 0-0. Elevii lui Ovidiu Burcă au ajuns la 8 meciuri fără victorie în SuperLiga. După remiza albă, Andrei Nicolescu a vorbit despre faptul că nu va face nicio schimbare la Dinamo, având în vedere perioada de criză prin care trece clubul.

Andrei Nicolescu nu face nicio schimbare la Dinamo

După un nou egal în SuperLiga, . Suporterii i-au cerut demisia lui Ovidiu Burcă după meciul cu Poli Iași de pe Arena Națională. Administratorul formației din Ștefan cel Mare este conștient de criza de rezultate prin care trece echipa, dar consideră că nu este un moment bun să facă anumite mutări în cadrul clubului.

“Asta e cea mai mare dezamăgire, nu am reușit să înscriem, nu neapărat că nu am câștigat. E greu, când ai mai multe rezultate de genul ăsta, este foarte greu să îți revii. E normal, dacă astăzi aveam același rezultat cu goluri eram mai mulțumit. Ar fi fost un sentiment de încredere.

Conceptul nostru este că, în momentul în care există o criză, schimbările nu sunt cea mai bună variantă. Doar în una din zece situații o schimbare aduce ceva bun.

Sunt mulți factori, atât subiectivi cât și obiectivi. Sunt lucruri pe care le-am calculat într-un fel și nu s-au întâmplat. Putem să dăm vina pe faptul că jucătorii pe care i-am adus. Dar ei nu își pot arăta calitățile în situația actuală, este un moment de presiune.

E o presiune, au început cu 3 meciuri infernale, știu că fotbalul înseamnă și presiune, dar poate trebuie să se adapteze. Trebuie să îmi asum ce se întâmplă în momentul de față, dar este vorba de un cumul de factori.

Avem un transfer care pare foarte reușit, este vorba despre portar. Până în iarnă cred că o să pară mai multe transferuri reușite. Chiar și în decembrie vom fi la jumătatea acestui campionat, nu sunt trasate lucrurile definitiv”, a spus Andrei Nicolescu, după egalul cu Poli Iași.

Ovidiu Burcă, dezamăgit după Dinamo – Poli Iași

, comentând și scandările suporterilor „câinilor”, care i-au cerut demisia la finalul partidei: “Ca primă impresie, am avut situații, am împins jocul spre poarta lor, dar simt că jucătorii mei sunt crispați.

Cu cât trec minutele, fanii își pierd încrederea, răbdarea și la fel și jucătorii. Din păcate, încă nu am reușit să înscriem după o lungă perioadă. Apasă această situație și i-am simțit pe băieți puțin crispați. E un plus că n-am primit gol. Jucam împotriva unei echipe care joacă bine ofensiv, e un mare plus că nu am primit gol, fundașii centrali au făcut un meci bun și consider că toată echipa nu a făcut un meci rău, dar nu am câștigat.

S-a schimbat liga, fotbalul e diferit la Liga 1, ce făcea Ghezali la Liga 2 trebuie să facă mai mult acum, dar să ținem cont că a fost accidentat și o lună. E un jucător important, are nevoie de puțin timp și are o vârstă, la care are o marjă mare de progres.

Am avut o situație complexă de gestionat, am avut restricție la transferuri, am deblocat transferurile târziu. Suntem la a doua săptămână când ne antrenăm în efectiv complet. Nimeni nu te așteaptă, am plecat așa la drum și abia acum ne-am întregit, dar s-au pierdut puncte. Ca antrenor, ești puțin singur, dar pentru mine nu asta e important.

Oamenii și-au pierdut răbdarea, e normal, e un moment dificil, dar cred că putem să întoarcem acest moment. Ce s-a întâmplat anul trecut, rămâne acolo. În viață trebuie să privești doar înainte. Oamenii au fost supărați, dar nu cred că pe felul în care s-a prezentat echipa. Continui munca aici!”, a spus Ovidiu Burcă.