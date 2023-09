Semnal de alarmă înainte de Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Este o problemă”

Universitatea Craiova este în căutarea celor trei puncte pe stadionul „Ion Oblemenco” după rezultatele de egalitate cu U Cluj și CS Tunari. Dragoș Bon își dorește să îi resusciteze pe „alb-albaștrii” cu FC Botoșani, iar confruntarea dintre cele două formații este programată duminică, de la ora 15:00.

Dragoș Bon, despre Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Să ne reabilităm. Putem să-l depășim doar printr-un rezultat pozitiv”

După „transferul” lui în Arabia Saudită anunțat de FANATIK, „alb-albaștrii” nu traversează cea mai bună formă în SuperLiga. Totuși, Dragoș Bon își dorește să câștige cele trei puncte cu FC Botoșani și să se revanșeze în fața suporterilor din Bănie.

ADVERTISEMENT

„Cred că ne așteaptă o partidă dificilă, nu traversăm un moment foarte bun, nu este chiar o perioadă plăcută și trebuie să ne mobilizăm foarte bine, să câștigăm cele trei puncte și să ne reabilităm câtuși de puțin. Venim după o perioadă nu tocmai favorabilă și lucrul acesta putem să-l depășim doar printr-un rezultat pozitiv și un joc bun.

I-am urmărit pe cei de la Botoșani, i-am analizat și este o echipe funcționează foarte bine defensiv, nu își asumă riscuri pe construcție. Încearcă să practice un fotbal direct pe partea ofensivă și trebuie să avem mare grijă să nu fim surprinși, să facem o prevenție bună și să pune presiune din primul minut”, a spus Dragoș Bon.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a pregătit și pachete de bilete pentru partida cu FC Botoșani, dar și confruntarea din Youth League cu Partizan Belgrad. Dragoș Bon își dorește susținerea publicului de pe stadionul „Ion Oblemenco” la meciul din SuperLiga.

„Jucăm acasă, trebuie să începem agresiv, să începem un pressing și să ne atragem publicul de partea noastră traversând această perioadă și fiind rezultatele mai puțin dorite este clar că lumea este nemulțumită. Ne dorim ca prin modul nostru de a începe jocul și prin prestație să îi atragem de partea noastră și să fie alături de noi”, a declarat secundul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Dragoș Bon, apel la suporterii Universității Craiova: „Împreună putem să depășim acest moment”. Semnal de alarmă înaintea partidei cu FC Botoșani

Dragoș Bon a făcut apel la toți suporterii și îi așteaptă în număr cât mai mare pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta a declart că doar cu ajutorul fanilor pot să depășească această perioadă, iar rezultatele să apară.

„Universitatea Craiova are nevoie de suporteri și împreună putem să depășim acest moment. Trebuie să încercăm să materializăm și să concretizăm acțiunile pe care le avem și oportunitățiile de gol. În majoritatea partidelor am ratat cu lejeritate anumite situații și drept dovadă nu am reușit să câștigăm partida la Tunari”, a mărturisit Dragoș Bon.

Dragoș Bon trage un semnal de alarmă înaintea partidei Universitatea Craiova – FC Botoșani, iar antrenorul își dorește să pună la punct lucrurile la formația din Bănie. Acesta a declarat că „juveții” nu concretizează ocaziile mari de la porțile adverse.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fim mult mai pracmatici, să încercăm ca fiecare acțiune pe care o avem să o tratăm 100%, să fim mult mai agresivi la finalizare pentru că agresivitatea poate să fie și pe parte ofensivă și pe parte de posesie. Tot ceea ce facem să facem determinat 100% și să marcăm din oportunitățiile pe care le creem.

Așa făcând o comparație cu echipa din Tunari care au marcat din singura oportunitate pe care au avut-o. La fiecare partidă ne creem trei, patru ocazii mari monumentale din care nu reușim să marcăm. Asta este o problemă, iar dacă noi o vom înlătura vom aduce bucurie pe chipurile suporterilor și vor veni și rezultatele”, a încheiat Dragoș Bon.

Nicușor Bancu și-a fixat obiectivele: „Titlul în primul rând”

Căpitanul „alb-albaștrilor” îi îndeamnă pe colegii săi la luptă înaintea partidei cu FC Botoșani și mărturisește că moldovenii vin cu gândul la puncte. Acesta își dorește să câștige titlul cu Universitatea Craiova, dar și să meargă la Euro 2024.

„Va fi o partidă dificilă ținând cont de meciurile pe care le-am făcut noi, toată lumea avea așteptări în ultimele meciuri. Din păcate nu am reușit decât două egaluri, sper ca suporterii să vină într-un număr cât mai mare chiar dacă nu am făcut aceste meciuri bune.

Vor încerca să dea totul și cu siguranță se vor lupta până în ultimul minut. Sperăm ca noi să facem un joc bun și să câștigăm. Este o atmosferă cât de cât tensionată ținând cont de ultimele partide, dar am vorbit cu colegii, Mister și trebuie să o scoatem la capăt, nu are cine altcineva.

Am zis că vreau să câștig un trofeu cu Craiova, titlul în primul rând. După aceea sper să ne calificăm cu naționala la Euro, ar fi ceva senzațional pentru mine. Mă bucur că am revenit după aceea accidentare și sunt într-o formă bună și sper să o țin tot așa”, a spus Nicușor Bancu.