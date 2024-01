Sensy, lux și opulență la botezul fiului ei, Aron: ”Tot ce trebuie făcut”

Sensy a devenit mămică pentru prima oară în urmă cu câteva luni, iar weekend-ul acesta va avea loc botezul fiului său. Așadar, creatoarea de conținut a organizat totul până în cel mai mic detaliu. Totul, pentru un botez de 5 stele în numele micuțului său.

Sensy, botez împărătesc pentru primul său copil

Cum totul urmează să fie la superlativ, și tematica botezului care va avea loc într-o locație pe măsură. ”Botezul are loc pe 20 ianuarie, iar tematica va fi cu ursuleți.

Nu am avut organizator, pentru că suntem deja la al 3-lea eveniment, știm tot ce trebuie făcut. Pus de asta, ne ajută mult locația, ne pun foarte multe la dispoziție. Nu trebuie să mai alergăm noi”, dezvăluie vedeta, în exclusivitate pentru FANATIK.

Bineînțeles, și meniul va fi unul exclusivist. În seara botezului, cei 90 de invitați de la eveniment vor putea alege dintr-o gamă largă de preparate, care de care mai delicioase.

”Meniul este punctul meu forte. Aperitiv, pește și fel principal. Avem, bineînțeles, și candybar, tort, canolli, cheese bar, sushi bar, shot-uri…”, explică vedeta.

Pentru că este cunoscută în mediul online și pentru ținutele sale superbe și atent alese, a avut mare grijă ca și la botezul fiului ei să facă o impresie bună, ca întotdeauna. Așadar, nu s-a putut limita la un singur look.

”Eu voi purta două ținute. Un costum verde la biserică și în prima parte a petrecerii, la fel și băieții mei, sacouri verzi. Apoi mă voi schimba într-o rochie portocalie, ambele ținute ale mele sunt făcute pe comandă de un designer român, același care m-a îmbrăcat și la nuntă, și la cununie”, spune Sensy.

Cum a ales Sensy numele fiului său

De la tematică la meniu și ținutele alese, totul este aparte în ceea ce o privește pe Sensy! Chiar și numele ales pentru băiețelul ei este unul destul de rar întâlnit. Blondina și soțul său au avut grijă ca cel mic să aibă un prenume aparte, care să-l evidențieze mereu din mulțime.

”Numele Aaron are multe semnificații. În primul rând, a fost primul preot, fratele lui Moise, un om important în Biblie. Aron a fost și numele de fată al bunicii mele”, explică influencerița.

Viața de mămică influenceriță

Deși totul pare doar lapte și miere în ceea ce privește botezul din acest weekend, Sensy recunoaște că viața de proaspătă mămică poate fi deseori obositoare.

”Primele 3 luni au fost cumplit de grele. Este greu când urlă și nu poți să îi faci mai nimic. Colicii nu ne-au ocolit, din păcate. Acum doarme și mănâncă precum un copil de 4 luni, nu mă plâng, dar nici nu mă laud cu un copil care doarme toată noaptea”, recunoaște proaspăta mămică.

Cât de mult o ajută soțul când vine vorba despre cel mic? Sensy e sinceră. ”Nu schimbă scutece, asta e cel mai ușor! Mă ajută să îi dea să mănânce și să îl râgâie, asta evident când este acasă, adică în weekend, un detaliu foarte important la noi, pentru ca are reflux. În fiecare seară au momentul lor 10-15 minute, îi face baie, vorbesc și se joacă.

Spală biberoane, cară lucruri, pentru că nu e zi în care sa nu se cumpere ceva pentru copil, iar când plecăm din casă, chiar și pentru câteva ore, zici ca ne mutăm! Pe el îl vedeți mereu ba cu căruciorul și 2-3 genți pe umăr, ba cu scoica și copilul”, ne-a dezvăluit fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!”.

Pentru anul 2024, influencerița are deja o vacanță stabilită și un plan pentru vara ce urmează. ”Într-o lună plecăm de ziua soțului, așa cum obișnuim să plecăm în fiecare an. Anul acesta am ales să petrecem în Dubai.

Plus de asta, profităm să facem și luna de miere, pe care nu am avut-o, fără bebe. Prin vară intenționăm să mergem mai multe familii în Turcia, la ultra all inclusive, cu copiii si bebelușii. Cred că o să fie o nebunie! Vă dați seama, 5-6 familii, 5-6 copii…”, încheie Sensy.