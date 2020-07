Sentinţă finală pentru Ruben Semedo: 5 ani de închisoare, pentru sechestrare, posesie ilegală de armă şi tentativă de omor

Ruben Semedo a primit verdictul final în procesul pentru sechestrare, posesie ilegală de armă şi tentativă de omor, în Spania.

Fotbalistul, în prezent la Olympiakos, a primit 5 ani de închisoare cu suspendare şi interdicţia de a intra în Spania timp de 8 ani. El a petrecut 5 luni în detenţie, în anul 2018.

În urmă cu doi ani, Semedo, împreună cu alte două persoane, au sechestrat, lovit şi ameninţat un bărbat, căruia i-au furat mai multe lucruri din locuinţă, printre care şi 24.000 de euro.

De la tânără speranţă la infractor

Semedo s-a format la juniorii Benficăi, a trecut apoi pe la Sporting B şi Reus Deportiu, care l-a cumpărat pentru un milion de euro. A fost luat înapoi de Sporting şi a făcut pasul la echipa mare.

De la Sporting, a plecat la Setubal, apoi înapoi la Sporing şi, ulterior, a trecut graniţa, Villarreal achitând pentru el 14 milioane de euro, în iulie 2017.

În februarie 2008, au apărut problemele. Ruben Semedo şi alţi doi bărbaţi au intrat în locuinţa unui bărbat în noaptea de 11-12 februarie. L-au legat, l-au răpit, ducându-l la o cabană a jucătorului, şi l-au lovit de mai multe ori cu bâte de baseball pentru a-l „convinge“ să le spună undeăşi ascunde banii.

Mai mult, unul dintre agresori l-a ameninţat cu un pistol, dar şi cu faptul că îi va tăia un deget, dacă nu spune unde are lucrurile de valoare. Cei trei i-au luat cheia, au mers din nou la locuinţa victimei şi i-au furat, conform magistraţilor, 24.000 de euro, mai multe ceasuri, un computer şi alte bunuri de valoare.

După ce a fost eliberat, bărbatul a depus o plângere la Poliţia din Valencia, identificându-i pe Ruben Semedo şi pe vărul acestuia printre agresori. Semedo a avut 6 capete de acuzare, a fost condamnat şi arestat. A petrecut 5 luni în detenţie.

„Prima și a doua lună au părut ca și cum timpul a statîn loc, pentru că nici nu aveam vești de afară. Alegerea pe care eu și mama mea am făcut-o în ceea ce privește avocații nu a fost cea mai bună, dar am aflat asta mai târziu. Am plâns multe nopți, dar nu am făcut-o în fața nimănui.

Multe nopți nu am putut să dorm și m-am gândit doar la copiii mei, la suferința familiei mele. Te gândești dacă merită într-adevăr să nu mai petreci timp cu familia, să stai cu oameni care nu îți vor binele și să urmezi căi care nu te vor duce nicăieri. Am suferit mult și da, am plâns multe nopți“, mărturisea Semedo în presa lusitană.