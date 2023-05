Serghei Mizil a dat marea lovitură. Din ce a ajuns să facă bani în plină criză

Serghei Mizil se poate declara un om împlinit, cel puțin din punct de vedere profesional. Fiul lui Paul Niculescu Mizil a dat marea lovitură într-un domeniu complet neașteptat, în plină criză financiară.

Ce afaceri derulează Serghei Mizil

Serghei Mizil a trecut prin mai multe etape pe plan profesional. Acesta a încheiat afacerile pe care le avea în domeniul HORECA și se pare că a ales să se axeze pe un cu totul alt ”public”. Acesta a trecut la un alt nivel, care îi aduce venituri consistente.

Din ce face bani Serghei Mizil în plină criză financiară? Din afaceri în domeniul imobiliar. Acesta are mai multe terenuri, in diferite zone din țară. A vândut o mare parte dintre ele, inclusiv din zona Otopeni și de asemenea, a făcut și un cartier în acea zonă.

Chiar dacă nu a reușit să facă 15 milioane de euro, așa cum și-ar fi dorit el sau oricine altcineva, influencerul este mulțumit de modul în care decurg afacerile sale, conform dezvăluirilor făcute într-un interviu acordat pentru cancan.ro.

”Am terenuri multe, am la Otopeni, de exemplu, acolo am făcut un cartier, am mai multe, unele mai mari. Am vândut, dar nu de 15 milioane. Păi dacă am 15 milioane, nu-l dau jos pe Iohannis și intru călare pe sub Arcul de Triumf acum? Păi, cuceream România! Cu 15 milioane, luam la… tot Guvernul și ăla, cum îi zice, Senatul!”, a declarat Serghei Mizil, pentru .

Cum l-a ”salvat” Cora, soția sa, de la închisoare

În ciuda veniturilor sale însă, aceata se consideră un om cât se poate de simplu, dar și natural. Iar pe lângă partea profesională și pe plan personal, lucrurile îi merg destul de bine.

Cei doi se înțeleg de minune, iar în ciuda faptului că există și diferențe între ei, iubirea îi aduce împreună. De asemenea, într-un interviu acordat tot pentru sursa citată, el povestea că soția a fost cel care l-a scăpat de închisoare. Tot ea i-a schimbat complet viața, evident, în bine.

”Cu Cora am o relație foarte bună și râd toți. Și Victor Becali, și toată lumea, spun: cum îl suporți pe ăsta și cum l-ai luat?! Dacă nu era Cora, pe bune acum, în Germania mă duceam la pârnaie, pentru că făceam lucruri incorecte! Ea, la un moment dat, a zis: Am mers după tine, acum mergem înapoi acasă și mergi pe ce zic eu! Ne apucăm de afaceri, de alea, de alea!”, povestea la un moment dat acesta.