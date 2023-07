Serghei Mizil s-a operat pe inimă: „Toată lumea a zis că am mierlit”. Ce a făcut după ce a ieșit din spital

Serghei Mizil s-a operat pe inimă. Omul de afaceri a spus chiar că toată lumea credea că „a mierlit”. Iată ce a făcut acesta după ce a fost externat.

Serghei Mizil s-a operat pe inimă

Serghei Mizil s-a operat pe inimă. Acesta a mers la medic pentru a-i pune un stent, deși nu a făcut infarct. Omul de afaceri a spus că oamenii credeau că a murit, doar că se simte foarte bine.

Acesta preventiv, pentru că nu vrea să facă un infarct. Serghei Mizil spune că merge constant la controale pentru a verifica starea de sănătate.

Ajuns la 69 de ani, omul de afaceri a stat în spital doar o zi. Se simțea foarte bine după operație, iar acesta a fost externat rapid. Mai mult, după ce a plecat din spital deja se ducea să bea un șpriț cu prietenii!

„Toată lumea a zis că am mierlit, că nu știu ce, dar n-am nimic. Deci nu am făcut nici infarct, nici nimic… mă verific la cât s-a consumat, mă duc periodic și îmi fac control la doctor.

Ieri am venit la spital, azi am plecat. Mi-am făcut un stent și am plecat să beau un șpriț”, a declarat el, la Xtra Night Show.

Intervenția suferită de Serghei Mizil, una scumpă

nu a fost deloc una ieftină. Acesta a spus că toată operația a durat două ore jumătate, iar costul pentru tot a fost de 4.000 de euro, adică 20.000 de lei!

„Două ore jumătate (n.r. a durat). Eu am înțeles că stent îți pune Statul doar dacă ai făcut infarct. Eu nu vreau să fac infarct!

M-am dus aici că-s condiții bune și m-a costat 4000 de euro tot”, a mai spus acesta.

Pe lângă faptul că a ieșit la un șpriț după externare, Serghei Mizil a luat și o decizie importantă. El a decis să se lase de fumat pentru că este mai bine pentru sănătatea lui.