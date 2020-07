Sergiu Buş, aproape de CFR Cluj, după ce negocierile cu Gigi Becali au căzut

CFR Cluj se întăreşte pentru sezonul viitor de Casa Pariurilor Liga 1. Campioana s-ar fi înţeles deja cu Sergiu Buş, atacantul lui Gaz Metan Mediaş al cărui contract expiră la finalul anului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sergiu Buş a avut un an competiţional foarte bun, marcând 11 goluri în 31 de apariţii pentru echipa sa. El a oferit şi 3 pase decisive colegilor.

CFR Cluj s-a despărţit de George Ţucudean, care nu şi-a prelungit înţegerea cu formaţia lui Dan Petrescu, iar golgheterului lui Gaz Metan este văzut ca înlocuitorul perfect pentru Ţucudean.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sergiu Buş, la CFR Cluj. Atacantul a fost dorit şi la FCSB

Gigi Becali l-a vrut pe Buş pentru a acoperi locul rămas liber prin plecarea lui Harlem Gnohere. Cele două părţi nu au ajuns însă la un numitor comun, pretenţiile salariale ale atacantului fiind considerate prea ridicate.

„Îmi place de Buș, dar are pretenții mari. Și atunci nu ne-a mai interesat. S-a discutat cu el, dar are pretenții mari. Și am întrerupt discuțiile“, a dezvăluit patronul de la FCSB.

ADVERTISEMENT

15.000 de euro lunar şi o primă de instalare de 150.000 de euro a cerut Buş pentru a semna cu vicecampioana. El a venit la Gaz Metan liber de contract, după despărţirea de bulgarii de la Levski Sofia.

Tot liber de contract, va semna şi cu CFR Cluj, anunţă Look Sport, după ce se va termina acest sezon. Buş a primit cartonaşul roşu în meciul cu Universitatea Craiova, după ce l-a înjurat pe arbitrul asistent. A primit o suspendare de două etape și o amendă de 4.500 de lei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Este al șaselea meci fără victorie. Am spus ceva ce nu trebuia să zic, îmi cer scuze arbitrilor. Mi-am cerut scuze, că știu că nu avem voie. Nu avem voie să ne îmbrățișăm, n-avem voie să facem nimic. Dar ce avem voie? Avem voie să fim mințiți? Avem voie să fim neplătiți? Să fim accidentați? Am jucat cinci cu probleme. Pun suflet, sunt bine crescut de la familie, dar mai scapă o vorbă două. Situația de la club e grea, că au plecat mulți colegi. Suntem neplătiți. Cu tot cu pandemia, am primit 3000 de lei în patru luni de zile.

Eu mi-am prelungit contractul cu o lună pentru că vreau să rămân aici. Am 27 de ani, am o familie. Între 21 și 25 de ani am fost accidentat, acum e momentul meu. Vreau stabilitate. Vreau să știu cine mă vrea. Dacă mă vrea cineva cu adevărat, vreau să știu. După meci, am fost în vestiarul arbitrilor și mi-am cerut încă o dată scuze, le-am spus că nu vreau să primesc trei etape suspendare“, a declarat Buş după meciul cu oltenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atacantul Mediaşului a suferit o accidentare la gleznă în meciul cu FCSB, iar recuperarea a făcut-o alături de fizioterapeutul lui CFR Cluj, la stadionul campionei.