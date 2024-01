Sergiu Hanca a revenit la antrenamente după accidentarea horror. Imagini din cantonamentul Petrolului

Sergiu Hanca a suferit o accidentare foarte gravă după o intervenție dură a lui Dawa la meciul cu FCSB și a fost operat la Barcelona de doctorul lui Neymar Jr. FANATIK l-a urmărit pe mijlocașul „lupilor-galbeni” .

Sergiu Hanca e gata să revină pe teren. Cum s-a prezentat la primele antrenamente ale Petrolului

pe 28 octombrie, iar de atunci a urmat o recuperare sinuoasă în urma fracturii la gleznă. De altfel, în realitate accidentarea a fost mai gravă decât ceea ce a arătat RMN-ul.

Cu toate acestea, jucătorul a reușit să scurteze programul de recuperare cu o lună și a fost astfel luat în cantonamentul din Antalya. Intervenția chirurgicală a fost un real succes și jucătorul a putut să pună piciorul jos la doar o zi de la operație, deși în mod normal e nevoie de minim o săptămână până când se poate începe recuperarea.

Nu există însă niciun risc ca accidentarea să recidiveze, ba chiar medicii i-au spus că glezna va funcționa mai bine decât înainte. Și Hanca a arătat pe teren că se simte din ce în ce mai bine. FANATIK l-a urmărit pe tot parcursul ședinței de pregătire care a durat aproape două ore.

Sergiu Hanca s-a descurcat cu brio la antrenamentul lui Petrolul: „E mai bine”

Sergiu Hanca a fost foarte dezinvolt la antrenament, a făcut risipă de efort și s-a implicat în dueluri fără să se protejeze. Nefiind însă 100% din punct de vedere fizic, fostul jucător al lui Dinamo a mai avut momente în care s-a oprit pentru câteva secunde și a ieșit la marginea terenului.

Întrebat de un om din staff-ul „lupilor-galbeni” cum se simte, Sergiu Hanca a răspuns sigur pe el: „E mai bine!”. FANATIK a observat însă că Sergiu Hanca a șchiopătat ușor spre finalul antrenamentului.

Nu există însă niciun pericol și extrema dreaptă ar putea fi pe teren în SuperLiga chiar împotriva fostei sale echipe, Dinamo, la derby-ul care se va disputa pe „Ilie Oană” pe 20 ianuarie.

Petrolul are două amicale stabilite în cantonamentul din Antalya. Când poate juca Hanca primul meci după accidentare

Petrolul se află în cantonament în Antalya în perioada 3-13 ianuarie și este cazată în Lara, la hotelul Swandor Topkapi. Sergiu Hanca ar putea reveni pe teren marți, 9 ianuarie, în amicalul cu Cernomorets Odessa.

Echipa lui Florin Pârvu va mai disputa un meci amical vineri, 12 ianuarie, împotriva maghiarilor de la Debrecen. Astfel, Hanca are la dispoziție 11 zile în care să se pună la punct și din punct de vedere fizic.

„Mă simt foarte bine, dornic să reîncep cât mai repede. Petrec zilnic 5 ore la recuperare și sunt uimit și eu cât de bine îmi este glezna și ce reușesc să fac în fiecare zi. Cel mai greu a fost să accept că pot să pățesc eu așa ceva. Nu am avut niciodată o accidentare gravă și nici nu m-am gândit vreodată că pot să pățesc eu așa ceva. La primul meci amical pe care îl vom avea în cantonamentul din Antalya voi fi pe teren. Eu îmi doresc să îmi ajut echipa să urce în play off acolo unde îi este locul” – Sergiu Hanca, pentru FANATIK.

Andreea Hanca, declarații emoționante în Fanatik: „Le vom fi veșnic recunoscători celor de la Petrolul”

Andreea Hanca, soția fotbalistului, : „Verdictul doctorului a fost clar, trebuie operație. Mulțumim lui Dumnezeu că a luat această decizie, pentru că după ce l-a deschis a văzut că înăuntru arăta mult mai rău decât se vedea pe RMN. Vestea bună este că doctorul i-a garantat că o să aibă o gleznă ca nouă care va fi mult mai bună decât a fost vreodată.

Doctorul este o somitate în lumea medicală, al doilea din Europa pe operațiile de gleznă. Pot spune că Sergiu este foarte norocos că a ajuns pe mâinile lui. Lucrul acesta se datorează exclusiv conducerii clubului Petrolul Ploiești cărora le vom rămâne veșnic recunoscători.

Eu două săptămâni am fost dărâmată, am fost foarte furioasă pe situație și pe cel care i-a provocat această accidentare. Nu am putut să accept, însă el mereu îmi ridica moralul, îmi spunea că ne vom ridica din nou, și că de data aceasta va și mai bun. E incredibil!

Când am aflat cât de gravă este accidentarea am clacat. Nu am putut să accept că cineva îi poate face așa ceva. Dacă era ceva involuntar puteam să accept, însă intenția la acea intrare efectiv nu mi-o pot scoate din minte. Și să văd și modul în care a scăpat cel care a făcut-o îmi provoacă o dezamăgire maximă, pentru că, Doamne ferește!, acest Dawa să mai ologească pe careva!”.

28 octombrie 2023 e data la care Sergiu Hanca a jucat ultimul meci oficial

9 meciuri a ratat mijlocașul lui Petrolul din cauza accidentării