Ce filme şi seriale documentare sportive poţi urmări de Sărbători! Ofertă bogată pentru fanii Formula 1, Premier League sau NFL

Sportul a devenit o industrie, iar cele mai importante evenimente au parte de o atenţie specială. În ultimii ani, oferta de filme şi seriale documentare sportive a crescut, astfel că poţi vedea imagini din spatele cortinei de la cele mai importante cluburi din lume.

Ce filme şi seriale documentare sportive poţi urmări pe Netflix de Sărbători

Fanii Formulei 1 abia şi-au luat adio de la sezonul 2021, în care , în ultimul tur al Marelui Premiu de Abu Dhabi. Cu toate acestea, pe Netflix, poţi vedea cele trei sezoane din documentarul “Formula 1: Drive to Survive”, în care sunt detaliate sezoanele 2018, 2019 şi 2020. Recent, pe cunoscuta paltformă a apărut un film documentar dedicat carierei lui Michael Schumacher.

Au trecut cinci luni de la succesul Italiei la EURO 2020, însă câteva momente inedite din drumul spre trofeu poţi să urmăreşti în filmul “Azzurri: Road to Wembley”.

ADVERTISEMENT

Cum anul viitor ne aduce Campionatul Mondial din Qatar, acum ai ocazia să urmăreşti serialul “Gold Stars: The Story Behind the FIFA World Cup Tournaments”, în care sunt prezentate cele mai importante momente din istoria competiţiei.

Fanii fotbalului se mai pot delecta cu documentare despre vieţile lui Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Nicolas Anelka sau Lionel Messi. În plus, pe Netflix mai poţi găsi seriale despre Juventus, Sunderland, Pele, Roberto Baggio sau Carlos Tevez.

ADVERTISEMENT

De departe, cel mai important documentar este “The Last Dance”, apărut în 2020, şi care prezintă amănunte din cariera fabuloasă a lui Michael Jordan la Chicago Bulls.

Ofertă bogată pe Amazon Prime. Ce poţi vedea de Sărbători

Nu la fel de cunoscut ca Netflix, Amazon Prime a început să-şi facă un loc în România, iar oferta pentru iubitorii sportului este foarte bogată. În primul rând, aici poţi vedea întreaga serie “All or Nothing”, în care o echipă de cameramani urmăreşte diferite cluburi de-a lungul unui sezon.

ADVERTISEMENT

Cel mai recent episod a apărut în noiembrie 2021 şi . Au mai apărut sezoanele despre Manchester City, Tottenham şi naţionala Braziliei, iar în 2022 va fi difuzată seria dedicată lui Arsenal. Tot de la “All or Nothing”, fanii NFL pot urmări sezoanele cu Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Dallas Cowboys, Carolina Panthers şi Philadelphia Eagles.

Un alt documentar care merită urmărit este “When Eagles Dare”, care prezintă sezonul 2012-2013, în care Crystal Palace a promovat în Premier League.

ADVERTISEMENT

La începutul lui decembrie, fanii lui Bayern Munchen au primit o serie specială, cu 6 episoade, despre sezonul 2020-2021 al campioanei Germaniei, în care pot vedea cum funcţionează cel mai important club din Bundesliga.

Tot în această toamnă, fanii lui Diego Maradona au avut parte de o surpriză specială, serialul: “Maradona, vis binecuvântat”. Chiar înainte de apariţia primului episod, producătorii au anunţat că sezonul al doilea va avea tot 10 episoade, ca şi primul.

ADVERTISEMENT

În afară de aceste variante, pe Prime mai poţi vedea documentare despre Sergio Ramos, Carlos Sainz, Rafael Nadal, Toni Kroos, Luis Aragones sau Pau Gasol, dar şi despre echipe ca PSG, Real Madrid sau naţionala de baschet masculin a Spaniei.