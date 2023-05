Serialele de pe Netflix care au dat lovitura la primul sezon. Au adunat împreună milioane de ore de vizionare

Serialele de pe Netflix care au avut un adevărat succes încă de la primul sezon. Împreună au adunat milioane de ore de vizionare și au fost în top săptămâni la rând. Printre ele se numără Squid Game, Bridgerton și Wednesday.

Serialele de pe Netflix care au dat lovitura la primul sezon

Pe Netflix există numeroase filme și seriale pe care utilizatorii le pot viziona. Indiferent de genul pe care îți dorești să-l vizionezi, platforna de streaming oferă diverse opțiuni.

ADVERTISEMENT

Unele dintre cele mai populare seriale de pe Netflix au avut un mare succes încă de la primul sezon. În primele 28 de zile de la lansare, aceste producții au adunat sute de milioane de ore de vizionare.

The Witcher se află pe lista celor mai vizionate seriale de pe Netflix. Primul sezon a apărut pe 20 decembrie 2019. Serialul de fantasy drama este bazat pe seria de cărți poloneze a autorului Andrzej Sapkowski.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Acțiunea este plasată pe teritoriul fictiv, de inspirație medievală, care se numește Continent și are în centru legenda lui Geralt de Rivia, a lui Yennefer de Vengerberg și a prințesei Ciri. Protagoniștii sunt Henry Cavill, Anya Chalotra și Freya Allan.

La finalul anului trecut, în sezonul al patrulea, care încă nu a avut premiera. Rolul său va fi preluat, în schimb, de Liam Hemsworth. Primul sezon al serialului a fost un adevărat succes și a strâns 541.01 de milioane de ore de vizionare.

ADVERTISEMENT

Un alt serial care a avut succes de la primul sezon este Bridgerton. Apărută pe 25 decembrie 2020, și această producție se bazează pe o serie de cărți, și anume cea scrisă de autoarea Julia Quinn. Sezonul de debut al serialului a strâns 625.49 de ore de vizionare în primele 28 de zile de la lansare.

Serialul urmărește povestea a opt frați foarte apropiați ai nobilei și puternicei familii Bridgerton – Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory și Hyacinth. Acțiunea are loc în înalta societate londoneză din perioada Regenței, în Anglia secolului al XIX-lea. Personajele încearcă să găsească iubirea, având parte atât de prieteni, cât și de rivali.

ADVERTISEMENT

Squid Game, serialul care a bătut multe recorduri în 2021

Producția sud-coreeană Squid Game a avut premiera pe Netflix pe 17 septembrie 2021. Serialul a avut un adevărat succes, motiv pentru care .

ADVERTISEMENT

În serial, 456 de oameni din medii diferite, aflați în situații de risc, primesc o invitație misterioasă la un joc. Aceștia sunt închiși într-o locație secretă, acolo unde participă la diverse jocuri. Acolo au șansa de a câștiga 45,6 de miliarde de woni. Însă jocurile sunt unele periculoase, iar miza este uriașă.

Primul sezon al serialului a bătut toate recordurile de audiență și a strâns 1,65 de miliarde de ore de vizionare în primele patru săptămâni de când a fost lansat.

Un alt serial sud-coreean de succes este All of Us Are Dead, apărut pe 28 ianuarie 2022. Producția horror are acțiunea plasată într-un liceu din Coreea de Sud, unde siguranța elevilor este amenințată de o apocalipsă zombie. În prima lună de la lansare, serialul a strâns 474,26 milioane de ore de vizionare.

Wednesday s-a menținut în top săptămâni la rând

Pe 23 noiembrie 2023 a apărut serialul Wednesday, bazat pe personajul Wednesday Addams al lui Charles Addams. Cu Jenna Ortega în rolul principal, primul sezon al serialului a fost în topul celor mai vizionate producții de pe platforma de streaming timp de mai multe luni. Producătorii au confirmat și sezonul al doilea al serialului.

În primele 28 de zile de la lansare, Wednesday a strâns peste 1.02 de miliarde de ore de vizionare. Producția urmărește povestea lui Wednesday Addams, exmatriculată de la școală după ce aruncă piranha în piscina școlii, după ce fratele ei a fost agresat de echipa de polo a liceului. Părinții ei o înscriu la Academia Nevermore, acolo unde protagonista are parte de diverse probleme și întâmplări.

Cel mai recent serial care s-a bucurat de un succes răsunător încă de la primul sezon este The Night Agent, apărut pe 23 martie 2023. Cu 515.57 milioane de ore de vizionare în primele patru săptămâni, serialul urmărește povestea unui agent FBI care lucrează în subsolul Casei Albe.

Acesta păzește un telefon care nu sună niciodată, până într-o noapte când, în urma unui apel, ajunge în mijlocul unei conspirații periculoase, în care este implicat Guvernul Statelor Unite.