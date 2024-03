Serialul de pe Netflix care a impresionat toți criticii. Săptămâni întregi a fost în top. Românii îl urmăresc cu plăcere

În ultima perioadă, Netflix face ce face și atrage abonații să petreacă mai mult timp pe platformă. Nici nu este de mirare, având în vedere că titlurile sunt diverse, iar acțiunea unora este captivantă. Mai nou, abonații Netflix din România au făcut o pasiune pentru un serial din 2021.

”Maid”, un serial care a captivat milioane de abonați Netflix

de streaming din România. În ultima vreme, abonații au început să fie mult mai atrași de producțiile mai vechi pe care fie nu le-au văzut niciodată, fie au uitat de ele.

Așa se face că, timp de săptămâni bune, în topul preferințelor românilor s-a aflat un serial din 2021. Deși a avut premiera acum aproape 3 ani, producția a reușit să acapareze atenția tuturor datorită acțiunii sale.

”Maid” este serialul ca . Din distribuția lui fac parte Andie MacDowell, Billy Burke, dar și Nick Robinson. Serialul a fost regizat de John Wells și Helen Shaver și are la bază autobiografia ”Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”, scrisă de Stephanie Land.

Serialul a primit numai recenzii bune, astfel că în topul IMDb, are nota 8/10, ceea ce înseamnă că acțiunea este foarte bine conturată. ”Maid” urmărește povestea unei femei care scapă dintr-o relație toxică și încearcă să supraviețuiască de la o zi la alta.

Lui Alex nu îi este deloc ușor să se descurce, având în vedere că este mamă singură și nici nu are o locuință a ei. În disperarea sa de a găsi diverse modalități de supraviețuire, aceasta devine menajeră. Orice sacrificiu pe care îl face este doar de dragul fiicei sale.

Ce alte producții noi îi așteaptă pe români pe Netflix

Serialul este încadrat la genul dramă, dar este presărat și cu mici momente de umor. Deși a rămas fără nimic, Alex nu și-a pierdut nicio secundă simțul umorului. De altfel, acesta este singurul care o ajută să vadă mereu partea plină a paharului.

La producția acestui serial a lucrat și celebra actriță Margot Robbie. Aceasta a avut un an plin datorită succesului filmului ”Barbie” și aproape că nu a fost eveniment la care să nu fie prezentă. Cei care se vor uita la ”Maid”, sigur vor recunoaște amprenta faimoasei actrițe.

În această lună, abonații Netflix vor avea parte de o mulțime de titluri noi. Ca de obicei, platforma a anunțat producțiile care se vor lansa în luna martie și nu sunt deloc puține la număr. Toate categoriile, de la filme, la seriale și la documentare au parte de titluri captivante.

Începând de luna aceasta, abonații Netflix din România pot urmări filme precum ”Spaceman”, ”Arta iubirii”, ”Inimă de vânător”, dar și sezoane noi din ”Young Royals” sau ”Sângele și apa”.