Serialul românesc despre Ceaușescu și spioni care a fost cumpărat de BBC. Este o poveste reală

Serialul românesc despre Ceaușescu și spioni, cumpărat de BBC. Producția este inspirată după o poveste reală

Producția a fost inspirată de fuga spionului Ion Mihai Pacepa și s-a filmat atât în România, cât și în Ungaria.

Serialul este o miniserie de șase episoade și prezintă o săptămână din viața lui Victor Godeanu (interpretat de Alec Secăreanu), mâna dreaptă și consilierul de încredere al lui Nicolae Ceaușescu (Claudiu Bleonț).

Victor Godeanu este, în același timp, un agent secret al sovieticilor. Acesta se folosește de o călătorie diplomatică în Germania pentru a dezerta în SUA, întrucât guvernul român este gata să-i descopere adevărata identitate.

“O dramă clasică de spionaj plasată în apogeul Războiului Rece, Spy/Master este un thriller complex, plin de stil și suspans”, a transmis Sue Deeks, șeful pentru achiziții.

Godeanu este ajutat de agentul sub acoperire Stasi Ingrid Von Weizendorff (Svenja Jung), precum și de agentul CIA Frank Jackson (Parker Sawyers) pentru a scăpa de KGB, în timp ce soția și fiica lui rămân acasă și suportă consecințele faptelor sale.

Adina Sădeanu și Kristen Peters au scris scenariul pentru serialul HBO “Spy/Master”. Episoadele au fost produse de Ioanina Pavel și regizate de Christopher Smith.

“Sunt pasionată de când eram mică de poveștile de spionaj. Noi, în România, suferim un pic de ‘spionită’, ‘securită’, după cum știi. Pe vremea comunismului, toți aveau această temere că toată lumea spionează pe toată lumea.

Mai târziu, când am început să înțelegem cum e cu serviciile, cu spionajul, și am făcut asta (n.r. – înțeles) și din perspectiva de jurnalist. Dar am avut această pasiune dintotdeauna”, a declarat Adina Sădeanu anul trecut, atunci când

Serialul a fost foarte apreciat de public, iar calificativul IMDb este de 7,5 din 10. Cei care l-au vizionat au fost fascinați de povestea inspirată din perioada comunismului.