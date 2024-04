Sexy angajata lui Neluțu Varga, emoții mari la Rapid – CFR Cluj 1-4: „Prin câte stări trec alături de clubul ăsta…”. Foto

Oana Sabău, managerul de marketing și comunicare al lui CFR Cluj, a trăit la intensitate maximă ultimele două meciuri ale ardelenilor. nu a mai putut să se abțină.

Oana Sabău, șefa departamentului de comunicare al lui CFR Cluj, reacție sugestivă: „Prin câte stări trec alături de clubul ăsta”

Tânara nu a putut să se abțină la finalul meciului din Giulești: „Doamne, prin câte stări trec alături de clubul ăsta. De la plâns și dezamăgire la bucurie extremă în doar trei zile. Bravo, băieții! Bravo, Ovi și nea Feri Dican”.

CFR Cluj a revenit pe locul al doilea în SuperLiga în urma victoriei din Giulești. Ardelenii au 31 de puncte, la fel ca Rapid și se află la șapte puncte distanță de liderul FCSB.

Oana Sabău a mai sfârșit în lacrimi după un meci al lui CFR Cluj, când a vrut să îi facă o surpriză lui Dan Petrescu, însă antrenorul a certat-o la conferința de presă.

Oana Sabău, în lacrimi din cauza lui Dan Petrescu la CFR Cluj

Dan Petrescu a avut o reacție nervoasă la adresa Oanei Sabău după meciul cu FC U Craiova 1948 în 2022. Oficialul lui CFR Cluj a vrut să îi facă o surpriză antrenorului care se afla la numărul 300 în România.

„Sincer, n-am știut. Înainte de meci mi-a transmis Oana, am certat-o puțin din greșeală. Am întrebat-o de ce nu mi-a spus, mi-a răspuns că sunt superstițios înainte de meciuri, și are dreptate”.

Cristi Balaj a dezvăluit că managerul de comunicare al lui CFR Cluj a fost extrem de afectat: „Aseară a făcut meciul 300, dar el are vreo 700 ca antrenor, dar 300 în România. Aseară a certat-o pe Oana că nu l-a anunţat, direct la conferinţa de presă, şi Oana îi pregătise un tricou deja cu numele lui şi numărul 300 pe spate”.

Într-un final s-au împăcat şi a relizat că a greşit. La noi nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Oana este de la departamentul de marketing şi comunicare. Au întrebat reporterii ce părere are că este la meciul 300 şi s-a ofticat că de ce el nu ştie.

Oana a vrut să-i facă o surpriză şi să-i dea după meci tricoul. A certat-o în direct că nu era pregătită. Şi-a cerut scuze şi momentul chiar a fost frumos. Săraca fată nu a vrut să-l deranjeze şi să creeze vreun moment neplăcut. Era supărată, îi venea să plângă”, .