Sfârşitul crunt al lui Marilyn Monroe. Ce s-a întâmplat ore întregi cu trupul neînsufleţit al divei

Marilyn Monroe a murit la doar 36 de ani, iar ulterior s-a aflat ce s-a întâmplat cu trupul ei neînsuflețit după deces. Iată în ce stare ar fi ajuns diva la morgă.

Marilyn Monroe fost cea mai cunoscută actriță din anii ’50 și , dar chiar și în ziua de astăzi este văzută ca un sex simbol și un model de frumusețe.

A jucat în mai multe filme cunoscute, cum ar fi Niagara (1953), Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Seven Year Itch (1955) sau Some Like It Hot (1959). În anii de dinaintea morții ei, Marilyn Monroe a devenit unul dintre cele mai căutate modele de pe planetă.

Marilyn Monroe s-a stins din viață pe 4 august 1962, în locuința sa din Brentwood, Westside, Los Angeles, în urma unei supradoze de barbiturice. Eunice Murray, mejaera actriței, este cea care i-a descoperit trupul neînsuflețit la primele ore ale dimineții.

După ce autoritățile au fost informate despre moartea lui Marilyn Monroe, trupul regretatei actrițe a fost dus la morga locală.

Cu toate acestea, după ce a murit corpul ei a fost abandonat ore bune. Vedeta ar fi fost lăsată singură la morgă mai bine de 24 de ore.

Potrivit unor zvonuri, trupul neînsuflețit al vedetei “a dispărut” și el ore întregi, dar nu există dovezi în acest sens, notează .

În final, trupul actriței a fost revendicat de fostul ei soț, Joe DiMaggio. Cei doi erau despărțiți din 1946, însă au rămas în relații bune. Mai mult, chiar a vorbit la telefon cu fiul lor, Joe Junior, mai devreme în acea zi.

Ulterior, după ani, mai multe informații au ieșit la iveală. Dr. Thomas Noguchi ar fi trebuit să efectueze autopsia lui Marilyn Monroe.

Atunci când a primit trupul actriței, medicul a afirmat că probele prelevate din stomacul și intestinele acesteia au fost “distruse”, lucru care a afectat rapoartele toxicologice.

Medicul a mai descoperit că “nu s-au făcut deloc teste” în raportul toxicologic, în afară de sânge și ficat.

Cum a fost găsită Marilyn Monroe

Allan Abbott, cel care s-a ocupat de funeraliile actriței, a făcut dezvăluiri într-o carte lansată mai târziu. Marilyn Monroe era “aproape de nerecunoscut” atunci când a fost adusă la morgă. Fața ei era “acoperită” de pete purpurii, lucru cauzat de poziția în care a decedat.

Dat fiind faptul că a murit cu fața în jos, sângele i-a ajuns pe față și pe gât. Acest lucru i-a cauzat umflături și decolorare. Abbott a mai spus că părea “imposibil” ca femeia să fie Marilyn Monroe.

Medicii legiști au fost nevoiți să facă o intervenție chirurgicală pentru a reduce umflătura uriașă cauzată de sânge de pe gâtul actriței.

Diva arăta “ca o femeie obișnuită, îmbătrânită, care nu avusese o îngrijire foarte bună”, a scris Abbott. De asemenea, părul ei era “creț și destul de scurt”, care nu fusese decolorat “de ceva timp”.

Buzele actriței erau “foarte crăpate”, iar picioarele nu au fost epilate “de cel puțin o săptămână”. Monroe nu avea nici manichiura și pedichiura făcute.

Joe DiMaggio a aranjat ca înmormântarea actriței să aibă loc pe 8 august 1962. La funeralii au fost invitați doar 30 dintre cei mai apropiați prieteni și rude. Niciunul dintre aceștia nu era de la Hollywood.

Polițiștii au fost prezenți la înmormântare pentru a ține departe spectatorii și presa. Cu toate acestea, străzile din jurul cimitirului tot au ajuns să fie aglomerate.

Evenimentul a fost prezidat de preotul local, iar Marilyn Monroe a purtat o rochie Emilio Pucci în ziua în care a fost înmormântată și în mână a avut un mic buchet de trandafiri roz.

În timpul funeraliilor s-a auzit melodia “Over the Rainbow” a lui Judy Garland.

După finalul slujbei de înmormântare, fostul soț al actriței a aranjat ca în cripta ei să fie puși trandafiri roșii de trei ori pe săptămână, timp de 20 de ani.