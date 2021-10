Şi-a luat în serios rolul de model! Simona Halep îi dă sfaturi Emmei Răducanu: “Nu are încă experiența câștigării marilor trofee”

Fanii tenisului feminin au aşteptat cu sufletul la gură un duel, la Indian Wells, între Simona Halep şi Emma Răducanu. Meciul ar fi putut avea loc în turul 3 al turneului californian, însă jucătoarea de 18 ani a fost eliminată de Aliaksandra Sasnovich, în turul 2.

, Simona Halep şi-a găsit puţin timp ca să-i ofere câteva sfaturi Emmei Răducanu. Luni noapte, după ora 01:00, românca poate s-o răzbune pe tânăra ei colegă, în meciul cu Aliaksandra Sasnovich.

Simona Halep, sfaturi pentru Emma Răducanu

“Mi-e greu să fac o analiză acum. În cazul meu, mi-a luat mult timp până când am câştigat primul turneu de Mare Şlem. Câştigasem alte turnee înainte, dar, desigur, nu era comparabil cu un trofeu la un Mare Şlem.

ADVERTISEMENT

Nu prea îmi pot da eu cu părerea. Din experienţa mea, cred că trebuie să fie foarte atentă după o lovitură aşa mare, deoarece e tânără şi nu are încă experienţa câştigării marilor trofee.

În cazul Emmei, vorbim chiar de primul titlu al carierei. În orice caz, nimeni nu poate spune ce simte un jucător atât de tânăr după ce câştigă un astfel de turneu”, a declarat Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu, înfrângere la primul meci după succesul de la US Open

Pentru Emma Răducanu, turneul de la Indian Wells a fost primul după succesul obţinut la US Open. Astfel, la meciul cu Aliaksandra Sasnovich a înregistrat prima înfrângere după o serie de zece victorii consecutive, fără set pierdut.

Chiar dacă a jucat slab în primul set al meciului Aliaksandra Sasnovich, Emma Răducanu a avut câteva momente de sclipire în setul 2, când a condus cu 4-2, însă sportiva din Belarus a câştigat patru game-uri la rând şi a trimis-o acasă pe jucătoarea de 18 ani.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu: “Nu voi pune acum presiune pe mine”

“A fost mult mai bună ca mine şi merita victoria. Şi-a făcut perfect planul de joc. Oarecum sunt mulţumită de ceea ce s-a întâmplat, am de învăţat.

A fost o lecţie. Este dezamăgire după fiecare înfrângere, dar nu voi pune acum presiune pe mine, mai ales că am puţină experienţă. E diferit atunci când joci noaptea.

ADVERTISEMENT

Nu am prea multă experienţă cu meciuri jucate noaptea. Am mai jucat o singură dată, pe ‘Arthur Ashe’ (n.r. la US Open)”, după eşecul din turul 2 de la Indian Wells.

După eliminarea de la Indian Wells, Emma Răducanu va merge la turneul Kremlin Cup (Moscova), iar apoi va participa la Transylvania Open, de la Cluj. Pe finalul sezonului, britanica va merge la turneul de la Linz.