Silvia Popescu, fosta câștigătoare Bravo, ai Stil!, atac fără precedent la vedete: „ Sunt niște mizerii. În revistele noastre apar mereu aceleași oligoexcremente”

Pentru ca oricum in “revistele”noastre apar mereu si mereu, aceleasi oligoexcremente in fiecare luna, fie ca vorbesc despre muzica, moda sau film si, pt ca oricum am mai multi urmaritori decat ei, m am gandit sa incep sa va fac si voua cunostinta din cand in cand cu ceva lume mai luminata in viziuni. Ea @alexandrasipa , un tanar si adevarat designer roman ( ca de ageamii e plin UNARTEle) care mai aminteste lumii ca si in tara asta prapadita inca mai avem talente. Multumim Alexandra Sipa! #fashiondesigners #alexandrasipa #romaniandesign #veganvogue

